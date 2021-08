Những phiên bản bánh mì châu Á ngon nhất thế giới

Non, Uzbekistan

Bạn có thể tìm thấy những chiếc bánh mì vàng ruộm, thơm ngào ngạt này tại các khu chợ bánh mì nổi tiếng dọc đất nước, ví dụ như chợ Chorsu tại thủ đô Tashkent. Loại bánh này có nhiều kích thước, từ nhỏ bằng một chiếc đĩa, cho tới to hơn lốp xe bus. Còn theo Today Salam Web, khi bạn được mời đến một gia đình người địa phương ăn tối và được phục vụ món Non, không nên dùng dao để cắt. Hành động này được coi là mang đến điềm xui. Thay vào đó, bạn nên dùng tay để xé bánh. Ảnh: Malawach, Yemen