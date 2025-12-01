Những ông chồng bất lực vì vợ 'đốt' trăm triệu học chữa lành

Những ông chồng chỉ biết chia sẻ với nhau trong bất lực vì vợ u mê các khóa học của chuyên gia chữa lành tự phong.

Tôi không tài nào ngủ được. Miên man suy nghĩ về những người thân mê muội đi chữa lành, sau bữa ăn tối cắm đầu vào Zoom đến tận khuya bỏ mặc chồng con, mất đi sự quan tâm yêu thương vốn có ngày trước.

Khi xuất hiện những chuyên gia chữa lành, tôi không biết "bằng cấp" này có được công nhận không, nhưng nó làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình.

Họ quảng cáo mời gọi, chèo kéo, người học nhẹ thì vài triệu, nặng thì mất cả tiền trăm triệu. Họ lên mạng rao giảng đạo đức, coi tất cả các gia đình đều có vết thương đau khổ. Chỉ khi nào học một khóa thì mới chữa lành được.

"Lành" đâu không thấy, chỉ thấy điện thoại vỡ nồi cơm bay, gia đình lục đục cãi vã không hồi kết, đến mức xa lánh không nhìn mặt nhau.

Tôi có lời khuyên là những ai có ý định theo học các khóa chữa lành thì hãy tìm hiểu kỹ và dừng lại kẻo tiền mất tật mang, gia đình tan vỡ... Toàn hoàn cảnh anh em (là những ông chồng) bất lực chia sẻ với nhau.

Với chiêu "khóa học chữa lành", nhiều người bị dẫn dắt và cuốn vào một cuộc sống tương lai mờ mịt không lối thoát. Tiền bạc đội nón ra đi, chữa lành cả đời không hết.

Tại sao phải đóng tiền đi học để những chuyên gia chữa lành có tiền mua ôtô Maybach, đeo đồng hồ xịn nhà cửa mua đất khắp nơi, du lịch leo núi nước ngoài tốn kém?

Duong Quang Duy