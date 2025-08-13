Những nơi khách đông gấp chục lần dân địa phương

Từ những con phố nhộn nhịp của Hồng Kông đến những bãi biển cát trắng của Bahamas, nhiều điểm đến đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn để ứng phó với áp lực của du lịch.
Báo cáo tháng 7 của Go2Africa đã phân tích dữ liệu để tính toán mức độ một số điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Để xác định các quốc gia trong danh sách, Go2Africa đã thu thập số liệu du lịch chính thức từ các cơ quan du lịch quốc gia và các báo cáo. Những con số này được so sánh với dữ liệu dân số trong cùng năm, cho phép họ so sánh tỷ lệ du khách với cư dân tại mỗi địa điểm. Ảnh: World Nomads
Vatican: Quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích 0,44 km2 và dân số 882 người, là điểm đến hành hương và văn hóa nổi tiếng. Nơi đây thu hút 6,8 triệu du khách mỗi năm, tương đương 7.700 du khách trên mỗi cư dân, đứng đầu danh sách các điểm du lịch quá tải.
Du khách đổ về để chiêm ngưỡng Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và Bảo tàng Vatican với lượng khách có thể lên tới 25.000 người mỗi ngày. Nhiều người phàn nàn trên Tripadvisor họ như bị "đẩy qua" bảo tàng hệt cỗ máy kiếm tiền, khó có cơ hội chiêm ngưỡng các kiệt tác một cách yên tĩnh. Ảnh: Dreamstime
Andorra: Quốc gia nhỏ nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha với diện tích 468 km2, xếp thứ hai trong danh sách. Với dân số khoảng 85.000 người, quốc gia này đón 9,6 triệu du khách mỗi năm, tương đương 118 du khách trên mỗi cư dân.
Nổi tiếng nhờ các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp và mua sắm miễn thuế, Andorra còn hút du khách bằng cảnh quan tuyệt đẹp của dãy Pyrenees với các đỉnh núi cao trên 2.000 m, thung lũng sâu, sông uốn lượn. Chính sách thuế hấp dẫn và nền kinh tế tập trung vào du lịch cũng thu hút thêm nhiều người nước ngoài đến đây. Ảnh: Planet of Hotels
San Marino: Quốc gia ở Nam Âu được bao quanh bởi Italy, xếp thứ ba với 2 triệu du khách mỗi năm so với dân số 33.600 người, tương đương 60 du khách trên mỗi cư dân. Là nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới từ năm 301, San Marino được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.
Thủ đô San Marino nằm trên sườn núi Monte Titano, nổi tiếng với khu phố cổ thời trung cổ, các con đường đá hẹp và ba pháo đài trên đỉnh núi. Du khách bị thu hút bởi cảnh quan, ẩm thực và các công trình kiến trúc. Tuy tỷ lệ khách với dân địa phương chênh lệch cao, San Marino vẫn là một trong những quốc gia ít được ghé thăm nhất ở châu Âu. Ảnh: Quartz
Bahamas: Với dân số hơn 401.000 người, Bahamas đón 11,2 triệu du khách mỗi năm, tương đương khoảng 28 du khách trên mỗi cư dân, xếp thứ tư trong danh sách. Các bãi biển cát trắng và vùng biển xanh ngọc đã thu hút du khách qua nhiều thế hệ nhưng những dự án khu nghỉ dưỡng lớn gây lo ngại về môi trường.
Các nhà hoạt động môi trường cảnh báo những dự án này đe dọa hệ sinh thái mong manh của Bahamas. Tình trạng phá hủy rừng ngập mặn, san hô và ảnh hưởng đến động vật hoang dã. Ngoài ra, Bahamas còn chịu ô nhiễm từ tàu du lịch và kem chống nắng hóa học, làm trầm trọng thêm sự suy thoái môi trường, bất chấp cam kết bền vững từ các công ty du lịch. Ảnh: Bahamas Reatly
Saint Kitts và Nevis: Với dân số gần 47.000 người, quốc đảo này đón khoảng 875.000 du khách mỗi năm, tương đương 19 du khách trên mỗi cư dân. Hầu hết du khách đến từ các tàu du lịch, đổ vào thủ đô Basseterre, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông và áp lực lên các dịch vụ địa phương.
Mức phí hiện tại cho du khách tàu du lịch là khoảng 6 USD mỗi người, thấp hơn nhiều so với các điểm như Amsterdam - 12 USD hay Bahamas. Tuy nhiên, không giống Venice, Saint Kitts và Nevis chưa áp dụng phí cao hơn vào ngày đông hoặc phạt du khách không tuân thủ quy định. Ảnh: One World
Antigua and Barbuda: Quốc gia ở Caribe với dân số gần 94.000 người, đón hơn 1,1 triệu du khách mỗi năm - tương đương khoảng 12 du khách trên mỗi cư dân. Nơi đây nổi tiếng với 365 bãi biển nên nếu dành một năm du lịch, du khách có thể trải nghiệm mỗi ngày một bãi. Ảnh: Glamof NY
Bahrain: Quốc gia vùng vịnh, có dân số khoảng 1,6 triệu người, đón gần 15 triệu khách mỗi năm - tỷ lệ 9 khách mỗi cư dân. Quốc gia này kết hợp lịch sử cổ đại của đế quốc Dilmun và ngành ngọc trai cùng sự hiện đại của giải Grand Prix Công thức 1. Nghệ thuật, ẩm thực đa dạng ở Manama và các hoạt động trên vùng biển xanh bao quanh đảo thu hút du khách tìm tới. Ảnh: WTFI
Monaco: Với dân số gần 39.000 người, Monaco đón khoảng 340.000 du khách mỗi năm, tương đương 9 du khách trên mỗi cư dân. Theo Monaco Voice, quốc gia này duy trì sự yên bình bằng cách tập trung vào du lịch cao cấp, thu hút du khách giàu có đến với các sòng bạc, bến du thuyền và bờ biển Địa Trung Hải, đồng thời hạn chế tàu du lịch lớn với quy định nghiêm ngặt về kích thước (dưới 250 m) và số lượng hành khách tối đa 1.250 người. Ảnh: Pexels
Malta: Xếp thứ 9 trong danh sách là Malta với hơn 3,5 triệu du khách mỗi năm so với dân số 560.000 người - tương đương 6,3 du khách trên mỗi cư dân. Nằm giữa Sicily và Bắc Phi, Malta nổi tiếng với các bãi biển ngập nắng, di tích cổ xưa và văn hóa Địa Trung Hải sôi động.
Tuy nhiên, theo Forbes, lượng du khách tăng mạnh, đặc biệt tại Blue Lagoon trên đảo Comino, gây áp lực lớn. Với hơn 10.000 du khách mỗi ngày trong mùa cao điểm, khu vực này đối mặt với ô nhiễm, rác thải và suy thoái môi trường, khiến người dân và các nhà môi trường lo ngại về "sụp đổ môi trường". Ảnh: Newsbook
Hong Kong: Dân số khoảng 7,4 triệu người nhưng đón hơn 44 triệu khách mỗi năm, tỷ lệ khách với dân ở Hong Kong là 6:1. Nơi này thu hút du khách bởi sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và truyền thống nhưng xu hướng "du lịch check-in" đang gây ra tình trạng đông đúc tại các khu vực không phải điểm du lịch truyền thống, làm phiền cư dân địa phương.
Du lịch mang lại lợi ích kinh tế nhưng việc tập trung vào chụp ảnh thay vì trải nghiệm văn hóa sâu sắc có thể gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và an toàn. Ví dụ, các địa điểm như trạm cảnh sát cũ ở Yau Ma Tei trở thành điểm nóng trên mạng xã hội, dẫn đến nguy cơ quá tải và làm dấy lên lo ngại Hong Kong có thể đối mặt với các vấn đề tương tự Barcelona - nơi người dân phản đối du lịch đại trà. Ảnh: SCMP
Hoài Anh (Theo Forbes)