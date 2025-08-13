Những nơi khách đông gấp chục lần dân địa phương

Từ những con phố nhộn nhịp của Hồng Kông đến những bãi biển cát trắng của Bahamas, nhiều điểm đến đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn để ứng phó với áp lực của du lịch.

Báo cáo tháng 7 của Go2Africa đã phân tích dữ liệu để tính toán mức độ một số điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Để xác định các quốc gia trong danh sách, Go2Africa đã thu thập số liệu du lịch chính thức từ các cơ quan du lịch quốc gia và các báo cáo. Những con số này được so sánh với dữ liệu dân số trong cùng năm, cho phép họ so sánh tỷ lệ du khách với cư dân tại mỗi địa điểm. Ảnh: World Nomads