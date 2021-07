Những nơi hẻo lánh để 'trốn khỏi thế giới'

Desolation Peak Lookout, bang Washington, Mỹ

Không có nơi nào tốt hơn một ngôi nhà đơn độc nhìn ra dãy North Cascade tuyệt đẹp. Chào mừng bạn đến với đài quan sát trên đỉnh Desolation (Đỉnh Hoang vắng), nằm ở độ cao 1.860 m. Phong cảnh núi non hiểm trở cùng túp lều lộng gió này đã truyền cảm hứng cho nhà văn nổi tiếng người Mỹ Jack Kerouac, khi ông ở lại đây 63 ngày trong mùa hè năm 1956 và cho ra đời hai tác phẩm Alone on a Mountaintop và Desolation Angels. Du khách có thể tiếp cận nơi này bằng cách đi trên đường mòn Desolation Peak Trail nằm ở Vườn quốc gia North Cascade. Ảnh: B.Gilmartin/NPS