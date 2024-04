Những nơi có người ở khắc nghiệt nhất thế giới

Oymyakon là thành phố lạnh nhất thế giới, nằm ở Nga, dân số khoảng 500 người. Nhiệt độ mùa đông trung bình khoảng -50 độ C, ban ngày chỉ có ánh sáng trong khoảng ba giờ. Tại quảng trường Oymyakon, một đài tưởng niệm được dựng lên, ghi nhận nhiệt độ kỷ lục -71,2 độ C vào năm 1924. Tuy lạnh vào đông, mùa hè ở đây có nhiệt độ cao tới 34 độ C. Thức ăn chủ yếu của người dân là cá câu từ sông băng. Ảnh: Times of India