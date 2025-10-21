Những nơi có bánh mì ngon nhất thế giới

"Bánh mì, về cơ bản, chỉ là món ăn được gọi là bánh mì. Nó không nhất thiết phải được làm từ một loại bột nhất định", nhà sử học ẩm thực William Rubel nói.
Thay vì chú trọng vào thành phần, Rubel thích nhìn nhận bánh mì qua vai trò của nó: biến những loại ngũ cốc chủ lực như lúa mì, lúa mạch đen, ngô thành thực phẩm để lâu, mang theo khi ra đồng hoặc dự trữ cho mùa đông. Ngày nay, những chiếc bánh mì được chế biến với nhiều hình thức, kiểu dáng khác nhau, phản ánh sự phong phú của ẩm thực khắp thế giới.
Dưới đây là 10 nơi có bánh mì ngon nhất thế giới, theo bình chọn của CNN và xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Afghanistan
Bolani - loại bánh mì dẹt truyền thống, được làm từ lớp vỏ mỏng bằng bột mì, cán dẹt, cho nhân vào giữa rồi gập lại và chiên vàng đều hai mặt. Nhân bánh gồm khoai tây nghiền, hành lá, đậu lăng, rau bina, bí ngô và ăn kèm sữa chua, rau thơm, nước sốt cay.
Không chỉ là món ăn đường phố phổ biến, bolani còn xuất hiện trong các dịp lễ hội, tụ họp gia đình và là biểu tượng cho sự mộc mạc nhưng khéo léo của ẩm thực Afghanistan. Ảnh: AFP
Armenia
Trong đám cưới ở Armenia, mẹ chú rể sẽ tiến về phía đôi trẻ để đặt lên vai cô dâu chú rể chiếc bánh mì dẹt lavash thay lời cầu chúc cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng.
Để tạo ra loại bánh truyền thống này, những nhóm phụ nữ cùng nhau cán và kéo giãn bột trên một chiếc đệm được lót rơm hoặc len. Sau đó, họ dán những tấm bánh mỏng khổng lồ vào thành lò đất hình nón, nơi chúng được nướng chín nhanh trong sức nóng rực lửa.
Lavash không chỉ là món ăn, mà còn là một phần hồn của văn hóa Armenia, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: Fancy hotels
Australia
Damper là món ăn gắn liền với những chuyến đi xa và được xem như thực phẩm thiết yếu của những người lữ hành - gợi nhớ về thời kỳ khai phá vùng đất hoang sơ của Australia.
Bánh được làm đơn giản, gồm nước, bột mì và muối - nướng trực tiếp trong tro nóng, ép vào chảo gang hoặc nướng trên than củi. Ngày nay, bánh mì damper thường được cho thêm bột nở, bơ sữa, khiến món bánh mềm xốp, thơm hơn. Ảnh: Traditional plant based cooking
Bangladesh
Luchi là loại bánh chiên phồng đặc trưng của Bangladesh và miền đông Ấn Độ. Bánh được làm từ bột mì trắng, nước, dầu hoặc bơ để tạo khối bột mịn rồi cán mỏng, chiên trong dầu nóng đến khi vàng ươm. Luchi thường được ăn cùng cà ri khoai tây, đậu lăng, các món rau cay nồng. Hương vị giòn nhẹ, béo thơm và cảm giác phồng xốp của nó khiến luchi trở thành món ăn mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Bengal. Ảnh: Spice and Colour
Brazil
Pão de queijo (bánh mì phô mai được làm từ sắn) là minh chứng cho sự khéo léo của ẩm thực Brazil. Sau khi ngâm, ép và phơi khô kỹ lưỡng, người dân bản địa Nam Mỹ đã biến củ sắn thành nguyên liệu cho món ăn đặc trưng của đất nước. Món bánh có bên ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm xốp, chua dịu. Ảnh: Minbrazilie
Canada
Ngọn lửa trong lò nướng ở tiệm Fairmount Bagel của Montreal chưa bao giờ tắt kể từ khi nơi đây trở thành tiệm bánh bagel (bánh mì tròn) đầu tiên của thành phố vào năm 1919.
Bên trong, những người thợ dùng mái chèo gỗ dài để đưa từng hàng bagel vào lò nướng củi, nướng đến khi vàng óng. Dù người New York luôn tự hào với bagel của họ, phiên bản Montreal lại là một món khác biệt.
Bột bagel Montreal được trộn thêm trứng và mật ong, rồi được luộc trong nước pha mật ong trước khi nướng. Nhờ vậy, bánh có độ đặc, dai và vị ngọt nhẹ rất riêng. Ở Montreal, du khách có thể mua bagel nóng hổi mới ra lò bất cứ lúc nào trong ngày, tuần. Ảnh: Canada Culinary
Marraqueta, Chile
Làn sóng nhập cư châu Âu vào thế kỷ XIX và đầu XX mang theo truyền thống làm bánh mì đến Chile, và từ đó marraqueta, loại bánh mì được yêu thích nhất đất nước này, ra đời.
Bánh chia thành bốn múi, ruột mềm và trắng, lớp vỏ giòn rụm. Thợ làm bánh thường đặt một khay nước trong lò để tạo độ ẩm, giúp lớp vỏ nở phồng và giòn đặc trưng.
Trong đời sống thường nhật của người Chile, marraqueta quan trọng đến mức họ có câu nói ví von: "nació con la marraqueta bajo el brazo" - "đứa trẻ sinh ra đã có chiếc marraqueta kẹp dưới nách", ám chỉ người sinh ra trong nhung lụa, đủ đầy.
Đức
Pumpernickel là loại bánh mì làm hoàn toàn từ bột lúa mạch đen nguyên chất, mang hương vị đậm đà, kết cấu đặc, chắc và có màu nâu sẫm như gỗ gụ đặc trưng.
Phiên bản truyền thống nhất của pumpernickel được nướng trong lò hơi ấm, ẩm trong 24 giờ - một kỹ thuật hiếm thấy giúp các loại đường tự nhiên trong bột lúa mạch đen caramen hóa, tạo nên vị ngọt thanh và hương vị độc đáo.
Suốt hàng trăm năm qua, pumpernickel vẫn là niềm tự hào của vùng Westphalia. Thị trấn Soest vẫn còn một tiệm bánh gia đình đã giữ nguyên công thức cổ truyền này từ năm 1570 - minh chứng cho sự bền bỉ của di sản ẩm thực Đức. Ảnh: Will fly for food
Pháp
Người Pháp thường không thích vừa đi vừa ăn, nhưng có một ngoại lệ là "le quignon" hay phần đầu giòn rụm của ổ bánh mì baguette. Du khách đến Pháp có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân địa phương vừa đi dạo, vừa nhấm nháp đầu miếng bánh mì này và baguette được xem là biểu tượng tự hào của văn hóa quốc gia.
Theo nhà sử học ẩm thực Paris Jim Chevallier, những ổ bánh dài và mảnh giống baguette ngày nay bắt đầu phổ biến vào thế kỷ XIX, lần đầu được nhắc đến chính thức trong bảng giá năm 1920. Tổng thống Emmanuel Macron thậm chí còn cho rằng baguette xứng đáng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Ảnh: AFP
Trung Quốc
Chỉ cần cắn vào lớp vỏ rắc mè giòn rụm của bánh shaobing, thực khách sẽ cảm nhận được những tầng lớp bột mềm mịn, đậm đà hương lúa mì.
Các nghệ nhân làm shaobing xoay, đập và cán bột thành lớp cực mỏng, tạo nên chiếc bánh có thể chứa đến hơn 18 lớp. Loại bánh dẹt nổi tiếng ở miền bắc Trung Quốc này có thể làm ngọt hoặc mặn - nhân bánh đa dạng từ mè đen, thịt xông khói cho đến tiêu Tứ Xuyên cay nồng.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có thêm pai bao - bánh mì sữa Hong Kong. Những người thợ làm bánh Hong Kong luôn cạnh tranh để tạo ra những ổ bánh mì mềm và xốp nhất có thể, và biến bột mì thành "những đám mây ngọt ngào" đầy mê hoặc. Và pai bao được xem là đỉnh cao của sự mềm mịn đó.
Một số quốc gia khác cũng được CNN nhắc đến với các loại bánh mì ngon còn có Cuba, Georgia, Ấn Độ, Ethiopia, El Savaldo, Ai Cập, Indonesia, Ireland, Iceland, Israel, Italy nhưng không có Việt Nam trong danh sách.
Ảnh: China Yumy Food
Anh Minh (Theo CNN)