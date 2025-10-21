Những nơi có bánh mì ngon nhất thế giới

"Bánh mì, về cơ bản, chỉ là món ăn được gọi là bánh mì. Nó không nhất thiết phải được làm từ một loại bột nhất định", nhà sử học ẩm thực William Rubel nói.

Thay vì chú trọng vào thành phần, Rubel thích nhìn nhận bánh mì qua vai trò của nó: biến những loại ngũ cốc chủ lực như lúa mì, lúa mạch đen, ngô thành thực phẩm để lâu, mang theo khi ra đồng hoặc dự trữ cho mùa đông. Ngày nay, những chiếc bánh mì được chế biến với nhiều hình thức, kiểu dáng khác nhau, phản ánh sự phong phú của ẩm thực khắp thế giới.

Dưới đây là 10 nơi có bánh mì ngon nhất thế giới, theo bình chọn của CNN và xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Afghanistan

Bolani - loại bánh mì dẹt truyền thống, được làm từ lớp vỏ mỏng bằng bột mì, cán dẹt, cho nhân vào giữa rồi gập lại và chiên vàng đều hai mặt. Nhân bánh gồm khoai tây nghiền, hành lá, đậu lăng, rau bina, bí ngô và ăn kèm sữa chua, rau thơm, nước sốt cay.

Không chỉ là món ăn đường phố phổ biến, bolani còn xuất hiện trong các dịp lễ hội, tụ họp gia đình và là biểu tượng cho sự mộc mạc nhưng khéo léo của ẩm thực Afghanistan. Ảnh: AFP