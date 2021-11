Những nơi ấm áp để du lịch trong tháng 11

Brisbane, Australia

Australia có thời tiết trái ngược với phần lớn các quốc gia trên thế giới do vị trí địa lý khác biệt. Trong khi các nước đang tắm biển vào tháng 6, thì Australia lại phủ đầy tuyết trắng. Đó là lý do, người dân nước này thường mặc bikini và đón Giáng sinh trên các bãi biển. Nhiệt độ trung bình vào tháng 11 tại Brisbane, một điểm đến hàng đầu khi bạn ghé thăm xứ sở chuột túi là 26,6 độ C. Đây cũng là thời điểm cuối xuân đầu hè. Ảnh: Best time to visit