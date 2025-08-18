Những nhóm sinh viên được đại học danh tiếng Mỹ miễn học phí

MỹNhiều đại học miễn học phí cho sinh viên nếu thu nhập gia đình ở mức 75.000-250.000 USD mỗi năm, thậm chí hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt, bảo hiểm.

Đại học Princeton hôm 7/8 thông báo miễn học phí cho hầu hết sinh viên đến từ gia đình có thu nhập dưới 250.000 USD một năm.

Trước đó, hàng loạt đại học lớn tại Mỹ điều chỉnh chính sách hỗ trợ tài chính, nhằm giảm gánh nặng chi phí và mở rộng cơ hội cho sinh viên. MIT và một số trường Ivy League miễn học phí với các gia đình có thu nhập ngưỡng 200.000 - 250.000 USD.

Bốn trường danh tiếng khác chỉ miễn học phí với nhóm có thu nhập dưới 75.000 USD là Yale, Cornell, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Brandeis.

Riêng Đại học Harvard và Princeton, ngoài học phí, trường còn hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, tiền bảo hiểm, sách vở... nếu sinh viên đến từ gia đình có mức thu nhập lần lượt là 100.000 và 150.000 USD.

Cụ thể như sau:

TT Cơ sở giáo dục Ngưỡng thu nhập gia đình (USD/năm) Chính sách hỗ trợ 1 Đại học Princeton ≤ 150.000 Miễn toàn bộ chi phí (bao gồm học phí, ăn ở, sách vở và chi phí cá nhân) ≤ 250.000 Miễn học phí 2 Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) < 200.000 Miễn học phí 3 Đại học Harvard ≤ 200.000 Miễn học phí ≤ 100.000 Miễn toàn bộ chi phí (bao gồm học phí, ăn ở, bảo hiểm y tế và chi phí đi lại) 4 Đại học Pennsylvania ≤ 200.000 Miễn học phí 5 Đại học Stanford ≤ 150.000 Miễn học phí 6 Đại học Columbia ≤ 150.000 Miễn học phí 7 Đại học Yale ≤ 75.000 Miễn học phí 8 Đại học Cornell ≤ 75.000 Miễn học phí 9 Hệ thống Đại học Texas (9 trường) ≤ 100.000 Miễn học phí 10 Đại học Brown ≤ 125.000 Miễn học phí 11 Đại học Dartmouth ≤ 125.000 Miễn học phí 12 Đại học Brandeis ≤ 75.000 Miễn học phí 13 Đại học Carnegie Mellon ≤ 75.000 Miễn học phí 14 Đại học New York < 100.000 Miễn học phí

Theo Văn phòng Hỗ trợ sinh viên (FSA) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ, tính đến tháng 3, tổng số nợ vay sinh viên chưa thanh toán đã vượt 1,6 nghìn tỷ USD. Với 42,5 triệu người vay, trung bình mỗi người đang gánh nợ hơn 39.000 USD.

"Thông qua tăng hỗ trợ tài chính, chúng tôi đang giúp trải nghiệm giáo dục mang tính bước ngoặt tại Princeton trở nên dễ tiếp cận đối với nhiều sinh viên hơn bao giờ hết", Phó Hiệu trưởng Jennifer Rexford nói.

Ông Alan M.Garber, Hiệu trưởng Havard, nhấn mạnh: "Đưa Harvard đến gần hơn với khả năng chi trả của nhiều người sẽ mở rộng sự đa dạng về hoàn cảnh, kinh nghiệm và quan điểm mà sinh viên của chúng tôi có cơ hội trải nghiệm, từ đó thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và cá nhân của họ".

Mỹ là trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới, quy tụ hơn 5.000 trường đại học, với hơn một triệu sinh viên quốc tế mỗi năm.

Theo bảng xếp hạng QS 2025, gần 30 trường của nước này nằm trong nhóm 100 đại học tốt nhất toàn cầu. Các đại học nổi bật về chất lượng đào tạo, môi trường học tập đề cao tự do học thuật và cơ sở vật chất tiên tiến.

