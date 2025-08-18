Những nhóm sinh viên được đại học danh tiếng Mỹ miễn học phí

Đại học Princeton hôm 7/8 thông báo miễn học phí cho hầu hết sinh viên đến từ gia đình có thu nhập dưới 250.000 USD một năm.
Trước đó, hàng loạt đại học lớn tại Mỹ điều chỉnh chính sách hỗ trợ tài chính, nhằm giảm gánh nặng chi phí và mở rộng cơ hội cho sinh viên. MIT và một số trường Ivy League miễn học phí với các gia đình có thu nhập ngưỡng 200.000 - 250.000 USD.
Bốn trường danh tiếng khác chỉ miễn học phí với nhóm có thu nhập dưới 75.000 USD là Yale, Cornell, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Brandeis.
Riêng Đại học Harvard và Princeton, ngoài học phí, trường còn hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, tiền bảo hiểm, sách vở... nếu sinh viên đến từ gia đình có mức thu nhập lần lượt là 100.000 và 150.000 USD.
Cụ thể như sau:
|
TT
|
Cơ sở giáo dục
|
Ngưỡng thu nhập gia đình (USD/năm)
|
Chính sách hỗ trợ
|
1
|
Đại học Princeton
|
≤ 150.000
|
Miễn toàn bộ chi phí (bao gồm học phí, ăn ở, sách vở và chi phí cá nhân)
|
≤ 250.000
|
Miễn học phí
|
2
|
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)
|
< 200.000
|
Miễn học phí
|
3
|
Đại học Harvard
|
≤ 200.000
|
Miễn học phí
|
≤ 100.000
|
Miễn toàn bộ chi phí (bao gồm học phí, ăn ở, bảo hiểm y tế và chi phí đi lại)
|
4
|
Đại học Pennsylvania
|
≤ 200.000
|
Miễn học phí
|
5
|
Đại học Stanford
|
≤ 150.000
|
Miễn học phí
|
6
|
Đại học Columbia
|
≤ 150.000
|
Miễn học phí
|
7
|
Đại học Yale
|
≤ 75.000
|
Miễn học phí
|
8
|
Đại học Cornell
|
≤ 75.000
|
Miễn học phí
|
9
|
Hệ thống Đại học Texas (9 trường)
|
≤ 100.000
|
Miễn học phí
|
10
|
Đại học Brown
|
≤ 125.000
|
Miễn học phí
|
11
|
Đại học Dartmouth
|
≤ 125.000
|
Miễn học phí
|
12
|
Đại học Brandeis
|
≤ 75.000
|
Miễn học phí
|
13
|
Đại học Carnegie Mellon
|
≤ 75.000
|
Miễn học phí
|
14
|
Đại học New York
|
< 100.000
|
Miễn học phí
Theo Văn phòng Hỗ trợ sinh viên (FSA) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ, tính đến tháng 3, tổng số nợ vay sinh viên chưa thanh toán đã vượt 1,6 nghìn tỷ USD. Với 42,5 triệu người vay, trung bình mỗi người đang gánh nợ hơn 39.000 USD.
"Thông qua tăng hỗ trợ tài chính, chúng tôi đang giúp trải nghiệm giáo dục mang tính bước ngoặt tại Princeton trở nên dễ tiếp cận đối với nhiều sinh viên hơn bao giờ hết", Phó Hiệu trưởng Jennifer Rexford nói.
Ông Alan M.Garber, Hiệu trưởng Havard, nhấn mạnh: "Đưa Harvard đến gần hơn với khả năng chi trả của nhiều người sẽ mở rộng sự đa dạng về hoàn cảnh, kinh nghiệm và quan điểm mà sinh viên của chúng tôi có cơ hội trải nghiệm, từ đó thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và cá nhân của họ".
Mỹ là trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới, quy tụ hơn 5.000 trường đại học, với hơn một triệu sinh viên quốc tế mỗi năm.
Theo bảng xếp hạng QS 2025, gần 30 trường của nước này nằm trong nhóm 100 đại học tốt nhất toàn cầu. Các đại học nổi bật về chất lượng đào tạo, môi trường học tập đề cao tự do học thuật và cơ sở vật chất tiên tiến.
Huyền Trang - Hải Yến (theo The Guardian, AP News, Newsweek, Economictimes)