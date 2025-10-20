Những nhà khoa học nữ đóng góp vào lịch sử vaccine thế giới

Dorothy Millicent Horstmann

Nhà khoa học nữ đầu tiên là Dorothy Millicent Horstmann nhờ khám phá đường lây của virus bại liệt. Bà sinh năm 1911 tại Mỹ, năm 1942, trở thành nghiên cứu sinh về Nội khoa tại Trường Y Yale, được Tiến sĩ John Rodman Paul hướng dẫn. Paul là người đồng sáng lập đơn vị nghiên cứu Bại liệt Yale.

Từ năm 1943-1944, Horstmann cùng các cộng sự tiến hành khảo sát năm đợt bùng phát bại liệt tại Mỹ. Họ thử nghiệm lấy mẫu từ dịch họng, dịch mũi, máu và phân để xác định nơi virus được tách ra. Phương pháp lấy mẫu nhiều vị trí trong nhiều ngày từ cùng một bệnh nhân đã giúp phát hiện thời gian virus tồn tại trong cơ thể và vị trí nhiễm chủ yếu. Nhóm nghiên cứu chứng minh được đường tiêu hóa đóng vai trò trung tâm gây bại liệt, không phải đường hô hấp.

Bức ảnh chụp Dorothy Millicent Horstmann trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Polio Place