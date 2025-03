Những nhà hàng trong hang động trên thế giới

Nhà hàng The Cave by Ryan Clift (Bali) mang lại trải nghiệm mới lạ nhờ công nghệ trình chiếu trong suốt bữa ăn. Hiển thị các hiệu ứng trực quan mô phỏng thiên nhiên hay lịch sử Bali, nơi đây vượt qua ranh giới của một nhà hàng thông thường, trở thành hành trình khám phá nghệ thuật trong lòng đất. Ảnh: The Cave Bali