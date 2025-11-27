Những nguyên nhân có thể gây ra vụ cháy chung cư Hong Kong

Vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court có thể bắt nguồn từ khả năng chống cháy kém của giàn giáo và công nhân hút thuốc.

Vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong hôm 26/11 đã khiến ít nhất 44 người chết, 45 người trong tình trạng nguy kịch và 279 trường hợp còn mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ Thế chiến II.

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court lúc 14h51, sau đó lan sang các công trình còn lại trong cụm chung cư 8 tòa. Tính đến sáng 27/11, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong 7 tòa nhà.

Giới chức Hong Kong chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, nhưng các chuyên gia nhận định khả năng chống cháy của giàn giáo là một trong những yếu tố khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm các tòa nhà. Toàn bộ cụm chung cư được bao phủ bằng giàn giáo và lưới an toàn, vì đang trong đợt cải tạo quy mô lớn được tiến hành từ tháng 7/2024.

Lửa bao trùm nhiều tòa chung cư ở Hong Kong, 4 người chết Lửa và khói bao trùm các tòa chung cư ở khu Wang Fuk Court, Hong Kong hôm 26/11. Video: AFP

Gary Au Gar-hoe, người phát ngôn bộ phận kỹ thuật phòng cháy chữa cháy thuộc Viện Kỹ sư Hong Kong, giải thích rằng các giàn giáo tre có thể bắt lửa ngay cả khi lưới an toàn được phủ vật liệu chống cháy.

Ông Au cho biết hướng dẫn của Sở Xây dựng Hong Kong yêu cầu phủ một lớp hóa chất làm chậm tốc độ cháy lên lưới bao quanh giàn giáo tre. Lớp phủ này sẽ cháy xém khi gặp lửa và khiến ngọn lửa dần bị tắt. Tuy nhiên, trong trường hợp đám cháy quá lớn, vật liệu này vẫn bị thiêu rụi.

"Giàn giáo chỉ có khả năng chống cháy nhất định, chứ không phải vật liệu không thể cháy", ông nhấn mạnh.

Nhiệt bức xạ từ đám cháy lớn cũng có thể khiến các công trình lân cận và đồ đạc trong từng căn nhà bị bén lửa. "Nếu đám cháy lớn lan sang tòa đối diện, nơi có những vật liệu dễ bắt lửa như giấy báo, gỗ và sơn, nó sẽ gây ra mức độ hỏa hoạn như hiện nay. Nhiệt lượng lớn từ toàn bộ mặt tường ngoài cũng truyền vào trong, khiến đồ đạc bị cháy, giống như trong lò nướng", Au nói.

Kỹ sư này cho rằng quy mô đám cháy cho thấy nguyên nhân còn do thiếu sót ở một hoặc nhiều khía cạnh khác, như vật liệu an toàn được sử dụng trong giàn giáo, công tác quản lý cháy nổ khi thi công và nhận thức của công nhân.

Giới chuyên gia nhận định đám cháy bùng phát từ giàn giáo ở tầng thấp của một trong các tòa nhà, sau đó lan lên tầng cao hơn và xâm nhập những khu dân cư bên trong.

"Ngoài giàn giáo, bên trong tòa nhà còn có các mảnh vụn giấy báo và vật dụng dễ cháy. Một khi chúng bắt lửa, toàn bộ đám cháy sẽ bùng lên dữ dội. Khi ngọn lửa bùng lên và làm cháy lưới an toàn, nó sẽ lan vào các khu dân cư", Au nói.

Gió mạnh trong ngày 26/11 cũng góp phần làm đám cháy lan rộng, khi thổi các tàn lửa sang những tòa nhà lân cận. Hình ảnh hiện trường cho thấy mảnh vỡ đang cháy rơi từ tầng cao xuống đất, một số còn bị gió thổi bay sang giàn giáo của những tòa lân cận.

Ngọn lửa bao trùm cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 26/11. Ảnh: AP

Kenny Tam, người dân địa phương, cho biết một số cư dân đã than phiền về chất lượng thi công và tình trạng công nhân hút thuốc ngay tại công trường trong thời gian cải tạo tường bao ngoài cụm chung cư. "Những lời phàn nàn như vậy đã xuất hiện từ nửa năm nay", ông nói.

Kwong Pui-lun, cựu chủ tịch tập đoàn sở hữu cụm chung cư Wang Fuk Court và là cư dân nội khu, cũng từng lên tiếng về vấn đề tương tự. "Tôi luôn thấy công nhân hút thuốc và vứt tàn thuốc khắp nơi", ông nói.

Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, tối 26/11 cho biết công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. "Các mảnh vỡ và giàn giáo của tòa nhà bị ảnh hưởng đang rơi xuống, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Nhiệt độ trong các tòa nhà cũng rất cao, khiến chúng tôi khó có thể vào bên trong và di chuyển lên các tầng cao để chữa cháy và cứu hộ", ông nói.

Thanh Tâm (Theo SCMP, CNN)