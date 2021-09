Cầu Vàng công trình khởi đầu của

biểu tượng du lịch Việt Nam

Cầu Vàng do tập đoàn Sun Group xây tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) được hàng trăm tờ báo, từ Reuters, CNN đến National Geographic nhắc đến như một “lý do mới để bạn chọn tới Việt Nam”. Trên độ cao hơn 1.400 mét so với mực nước biển, cây cầu cong phủ màu vàng kim, được đỡ bởi hai cánh tay rêu phong khổng lồ vươn ra từ vách đá nhanh chóng lọt vào hàng loạt bảng xếp hạng “cầu đẹp nhất thế giới”. Trên Instagram, một bức ảnh Cầu Vàng thu được hơn 3 triệu lượt thả tim. Trong quý 1/2019, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2018 - khi Cầu Vàng chưa được khánh thành.