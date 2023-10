Trung QuốcCuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện một trợ thủ giá trị - con cháu của các quan chức thích khoe giàu.

Tháng 3/2023, tài khoản Twitter tên "Arctic Catfish", chủ nhân là một cô gái trẻ Trung Quốc du học tại Australia đăng ảnh và phô trương sự giàu có, cùng lối sống xa hoa của gia đình, chế nhạo người Trung Quốc và chê bai những người kém giàu hơn.

Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra cô là cháu của Zhong Gengci, một cựu quan chức Sở giao thông vận tải Thâm Quyến đã nghỉ hưu 16 năm trước. Từ đó đặt câu hỏi làm thế nào một công chức lại tích lũy được số tiền như Artic Catfish mô tả là "khối tài sản chín con số" (hàng tỷ nhân dân tệ).

Cô gái có tài khoản Twitter "Arctic Catfish", một du học sinh Trung Quốc ở Australia. Ảnh: Thinkchina

Ông Zhong Gengci (76 tuổi) nhanh chóng bác bỏ tuyên bố về khối tài sản khổng lồ và cho biết mình là cựu lãnh đạo cấp huyện, "làm việc lương thiện cho đến khi nghỉ hưu".

Cùng ngày, Cục Giao thông vận tải đăng trên trang Weibo chính thức xác nhận người được đề cập trong tuyên bố khoe khoang của Arctic Catfish là ông Zhong, nguyên cán bộ của cơ quan này, đồng thời cho biết đã bắt đầu điều tra và sẽ nhanh chóng báo cáo.

Ngày 10/10, Ủy ban kiểm tra và giám sát kỷ luật thành phố Thâm Quyến công bố kết quả điều tra: "Zhong Gengci, cựu giám đốc chi nhánh quản lý vận tải hàng hóa của Sở Giao thông Vận tải thành phố Thâm Quyến, bị phát hiện "tham gia vào các hoạt động phi pháp để tích lũy tài sản, nhận các công việc bán thời gian trái phép để thu lợi cá nhân và nhận tiền chạy chức vụ. Hình phạt là khai trừ Đảng, giảm lương hưu xuống cấp 2 và tịch thu tài sản".

Trường hợp của ông Zhong phần nào cho thấy bức tranh về cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc với trợ thủ bất ngờ là những người trẻ khoe giàu. Việc khoe của, khoe gia thế không phải là hiếm ở Trung Quốc nhưng những năm gần đây số vụ tham nhũng bị phanh phui từ việc con cái quan chức phô trương xuất hiện ngày càng nhiều.

Tong Zhuo, một người nổi tiếng khoe được gian lận điểm nhờ có bố làm to. Ảnh: Thinkchina

Năm 2022, Chu Jie, nhân viên một doanh nghiệp nhà nước ở Giang Tây, đã khoe khoang rằng gia đình chỉ uống dòng bạch trà (Bạch hào ngân châm) giá 400.000 tệ (1,3 tỷ đồng) một kg. Chu cũng khoe gia đình có mối quan hệ tốt, "bộ phận nhân sự của văn phòng tỉnh vừa gọi điện cho bố tôi, việc lên chức phó giám đốc của ông đã được đảm bảo". Những bình luận này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, dẫn đến việc Chu bị đình chỉ công tác và điều tra.

Trước đó, năm 2020 Tong Zhuo, một người nổi tiếng đã tự hào nói trong live stream rằng cha đã sử dụng mối quan hệ để giúp anh trở thành một trong những thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi cao khảo. Phút vạ miệng khiến kết quả của Tong bị vô hiệu, bằng đại học tại Học viện Hý kịch Trung ương bị thu hồi.

Cha của Tong, ông Tong Tianfeng khi đó là một quan chức ở Lâm Phần (tỉnh Sơn Tây) bị cách chức và quản chế trong một năm. Những người có liên quan, bao gồm cả giám đốc Văn phòng Giáo dục Lâm Phần, bị hầu tòa.

Ngày 14/2/2020, khi Hồ Bắc bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19, người dùng mạng xã hội tên Euamoter đã viết một bài đăng nói rằng cha anh, một quan chức, đã cử một chiếc xe để đưa anh trở lại Kinh Châu. Điều này dẫn đến người cha He Yanfang, lúc đó đứng đầu bộ phận điều hành thị trường của Văn phòng Thương mại thành phố Kinh Châu, bị đình chỉ công tác.

Tuy nhiên, các bài đăng của "Arctic Catfish" không chỉ đơn giản là phô trương sự giàu có và những đặc quyền. Cô còn bị cáo buộc dùng ngôn ngữ xúc phạm đất nước và người dân.

Hàng loạt những bài đăng, bức ảnh khoe khoang của tài khoản Arctic Catfish khoe quyền, tiền của ông cha. Ảnh: Thinkchina

Ngày 10/10, tờ Nhân dân Nhật báo trực tuyến đăng bài viết có tựa đề The 'Catfish' has exposed the big fish, no escape no matter how deep" (tạm dịch: Cá con đã vạch mặt cá lớn, không lối thoát dù che giấu đến đâu), cho rằng sự sụp đổ của Zhong là ngẫu nhiên nhưng việc bị điều tra là khó tránh khỏi và cô cháu gái đã vô tình góp phần hạ bệ ông.

Bảo Nhiên (Theo Thinkchina)