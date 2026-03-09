Những người Mỹ thất vọng, bất bình khi giá xăng tăng vọt

Kelly Sharp từng bỏ phiếu cho ông Trump một phần vì cam kết giảm chi phí sinh hoạt, nhưng giờ đây hối tiếc và thất vọng khi giá xăng tăng vọt do chiến sự Iran.

"Ông Trump đã hứa sẽ kéo giá cả giảm xuống, song rốt cục không làm được. Mọi thứ chỉ có tăng lên", Kelly Sharp, nhân viên pha chế tại thành phố Gloucester City ở bang New Jersey, nói hồi cuối tuần trước khi đứng chờ tại một cây xăng.

Sharp từng bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, một phần vì cam kết sẽ kéo giảm sinh hoạt phí, trong đó có giá xăng, mà ứng viên Cộng hòa này đưa ra.

Nhưng khi giá nhiên liệu trên toàn nước Mỹ tăng cao giữa lúc Washington mở chiến dịch tấn công Iran, Sharp nói mình hối hận về lá phiếu đó. Giá tại cây xăng mà cô đang đổ ở thành phố Gloucester City là 3,15 USD/gallon (khoảng 3,8 lít). Theo GasBuddy, giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức trung bình hơn 3,46 USD/gallon. Tháng trước, mức giá xăng trung bình là 2,89 USD/gallon.

Đến sáng nay, giá dầu Brent đã tăng 15,5% và đạt mức 107,07 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 16,8%, lên 106,17 USD/thùng. Đây cũng là mức giá dầu cao chưa từng thấy từ khi chiến sự Ukraine bùng phát đầu năm 2022.

"Tôi tức giận vì điều này và cả những điều ông ấy đang làm. Thật đau lòng khi những đứa trẻ bị giết hại", Sharp nói, đề cập đến chiến dịch không kích Iran của Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Người dân Mỹ đổ xăng tại trạm ở Mill Valley, bang California. Ảnh: AFP

Giá xăng cao khiến người Mỹ phải chi nhiều hơn để di chuyển, kéo theo giá thực phẩm và chi phí giao hàng, bào mòn lợi nhuận của các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải đường bộ.

Tại cây xăng gần sân bay quốc tế Denver, tài xế công nghệ Mario Pinzon, 47 tuổi, đang đổ 30 USD tiền xăng cho chiếc Nissan Rogue với giá 3,25 USD/gallon.

"Tháng trước, giá xăng còn ở mức chi trả được, nhưng nay đã tăng vì tình hình Trung Đông", Pinzon nói, cho biết giá xăng có thể khiến thu nhập của ông giảm 20%. Mỗi ngày ông lái xe từ 10 đến 12 tiếng.

Tại trụ bơm bên cạnh, Benny Acosta đổ đầy bình chiếc môtô CFMoto 300 với hơn 1,5 gallon xăng cao cấp, giá 3,79 USD/gallon. Anh có ôtô, song quyết định đi xe máy để tiết kiệm tiền trong lúc đi học.

Người Mỹ hối hận vì bỏ phiếu cho ông Trump khi giá xăng tăng vọt Người Mỹ nói về giá xăng tăng cao tại cây xăng ở Marietta, bang Georgia, ngày 7/3. Video: Reuters

Tổng thống Trump ngày 8/3 cho biết giá dầu tăng "chỉ là cái giá nhỏ phải trả" để đổi lấy hòa bình. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng trấn an người dân rằng Mỹ sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu

Trong khi đó, quân đội Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông nếu hạ tầng năng lượng nước này tiếp tục bị tập kích. "Nếu các vị chịu được mức giá dầu hơn 200 USD mỗi thùng thì cứ tiếp tục cuộc chơi đi", Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung ương Iran, tuyên bố.

Đức Trung (Theo USA Today, Reuters, AP)