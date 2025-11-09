Những người Mỹ quyết bảo vệ ông Trump dù chính phủ đóng cửa

Dù chật vật với việc thiếu thực phẩm hỗ trợ vì chính phủ đóng cửa kéo dài, nhiều người Mỹ vẫn tự hào về ông Trump và quyết bảo vệ chính sách của Tổng thống.

Liz Hill, sống ở thành phố Bossier của bang Louisiana, đã cố gắng tìm cách co kéo khoản trợ cấp tem phiếu thực phẩm cho người anh trai cao tuổi bị khuyết tật, khi chính phủ đã đóng cửa sang tháng thứ hai và Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) đối mặt nguy cơ bị đình trệ.

Bà lái xe hai tiếng để tìm đến cửa hàng rẻ hơn, tay cầm đầy phiếu giảm giá. Là người phụ trách trung tâm khẩn cấp 911 của hạt Evangeline, bà không nhớ lần cuối mình mua thịt không khuyến mãi là khi nào. Giờ đây, Hill thường đến điểm phát thực phẩm miễn phí, điều mà bà chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình.

Hill cho rằng tình cảnh bất ổn này là do giới chính trị ở Washington, nhưng không gồm Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Ông Johnson chính là đại diện cho khu vực bầu cử số 4 của bang Louisiana, trong đó có thành phố Bossier.

"Tôi thích ông Trump và ông Johnson. Tôi thích một số điều mà họ đang làm và tin họ có những ý tưởng hay. Nhưng tôi thấy cuộc chiến xoay quanh việc chính phủ đóng cửa thật lố bịch", bà nói.

Ngân hàng thực phẩm Second Harvest tại Harahan, Louisiana ngày 22/10. Ảnh: NOLA

Khu vực bầu cử số 4 của Louisiana là nơi có tỷ lệ sử dụng SNAP, còn được gọi là tem phiếu thực phẩm, cao nhất ở Mỹ, với gần 20% hộ gia đình ở đây phụ thuộc vào nguồn trợ cấp này. Nhưng giống như Hill, nhiều người sống dựa vào tem phiếu thực phẩm không đổ lỗi cho ông Trump hay ông Johnson.

Tại các thành trì của phong trào Đưa Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA), lòng trung thành với ông Trump và đảng Cộng hòa đã giúp ông vượt qua nhiều sóng gió, trong đó có những cuộc luận tội ở quốc hội hay phiên tòa hình sự sau nhiệm kỳ thứ nhất của ông. Giờ đây, nhiều người ủng hộ tiếp tục tỏ ra bao dung với Tổng thống Trump trong thời gian chính phủ đóng cửa, dù điều đó đã khiến không ít người Mỹ khó khăn lâm vào cảnh thiếu thực phẩm.

Mary Little, y tá về hưu 80 tuổi, cho biết bà tự hào về ông Trump và ông Johnson dù cảm thấy phẫn nộ với những người khác trong giới chính trị ở Washington. Bà cho rằng những người đó chưa cho thấy sự đồng cảm với những người dễ bị tổn thương nhất.

"Có những người ở đó chưa bao giờ đói, chưa bao giờ dùng tới tem phiếu thực phẩm, chưa từng đến điểm phát thực phẩm miễn phí. Người dân của các vị đang đói. Không có gì tồi tệ hơn thế", bà nói.

Việc chính phủ đóng cửa đã gây ảnh hưởng cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở cả bang của đảng Cộng hòa và Dân chủ. 53% người thụ hưởng SNAP sinh sống ở các khu vực nghiêng về đảng Dân chủ, 47% cư trú tại các khu vực ủng hộ đảng Cộng hòa, theo phân tích của Washington Post.

Gần một nửa trường hợp nhận SNAP ở khu vực bầu cử số 4 của Louisiana là các gia đình có trẻ em và khoảng 46% có ít nhất một người khuyết tật, như gia đình của Hill. Chủ tịch Hạ viện Johnson nói rằng trong suốt thời gian chính phủ đóng cửa, đảng Cộng hòa đã đưa vấn đề này ra bỏ phiếu 15 lần, nhưng đảng Dân chủ đều từ chối đàm phán.

"Là những nghị sĩ được bầu, chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo cử tri không bị tổn thương vì những cuộc đấu đá vô ích, không cần thiết của đảng Dân chủ. Đó là lý do đảng Cộng hòa ở quốc hội đã 15 lần ủng hộ dự luật ngân sách để đảm bảo nguồn hỗ trợ thực phẩm. Đây cũng là điều thúc đẩy nghị sĩ Cộng hòa tại cơ quan lập pháp bang Louisiana hành động kịp thời để phân bổ quỹ khẩn cấp, giúp chương trình SNAP không bị gián đoạn trong bang", ông nói.

Đảng Dân chủ đã yêu cầu đảng Cộng hòa đồng ý gia hạn các khoản trợ cấp y tế trong chương trình Obamacare, như một điều kiện để thông qua đạo luật ngân sách giúp chính phủ mở cửa trở lại. Nếu không được gia hạn, trợ cấp Obamacare sẽ hết hạn vào cuối năm và khiến phí bảo hiểm y tế của nhiều người tăng mạnh.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ xem xét về trợ cấp Obamacare, nhưng phải sau khi chính phủ mở cửa trở lại. Bất đồng này giữa hai phe khiến các cuộc đàm phán đến nay đều bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Palm Beach ở Florida ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Cuộc khủng hoảng liên quan đến SNAP bắt đầu khi Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng trước thông báo không thể chi tiền trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động. Sau khi bị kiện, cơ quan này đồng ý cấp một phần ngân sách cho SNAP trong tháng 11. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang sau đó ra lệnh buộc chính quyền phải chi trả toàn bộ ngân sách cho chương trình.

Dù chính quyền kháng cáo, họ vẫn thông báo với các bang rằng chương trình sẽ được tài trợ đầy đủ trong thời gian chờ tòa xem xét. Đến tối 6/11, tòa phúc thẩm ủng hộ phán quyết của thẩm phán cấp dưới, khiến Nhà Trắng phải nộp đơn lên Tòa án Tối cao để ngăn việc phải chi toàn bộ ngân sách cho SNAP.

Do cuộc đấu pháp lý đang diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ, nhiều người nhận chỉ thấy một phần trợ cấp SNAP được chuyển vào tài khoản, trong khi số khác nhận đủ hoặc vẫn chưa có đồng nào.

Dù không đổ lỗi cho ông Trump, bà Little vẫn lo lắng về sự gián đoạn của SNAP, so sánh tình huống này giống như cơn bão. Bà đang cố gắng tích trữ lương thực thiết yếu và tiết kiệm hết mức có thể, đề phòng nguy cơ thẻ SNAP không được cấp tiền trong thời gian tới.

"Tôi biết cô ấy đã cho tôi một ít vào đây", bà nói khi thấy miếng thịt lợn quay tẩm ướp gia vị trong túi đồ vừa nhận từ các tình nguyện viên ngân hàng thực phẩm bên ngoài một nhà thờ ở thành phố Bossier.

Thanh Tâm (Theo Washington Post, AP)