Những người Mỹ không thể đi chơi

MỹTrong khi du khách Trung Quốc sắp được nhập cảnh trở lại EU, công dân Mỹ vẫn nằm ngoài danh sách dù sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực.

Từ trung tâm thành phố Buffalo, New York, băng qua biên giới để đến Ontario, Canada, là điều vô cùng đơn giản đối với những du khách Mỹ. Họ chỉ cần lái xe băng qua cầu Hòa Bình trên sông Niagara. Nhưng đó là khi Covid-19 chưa xuất hiện. Còn hiện giờ, tuyến đường đã bị cấm.

Một chuyến du lịch đến Canada vào mùa hè là điều nhiều người Mỹ thường làm. Nhưng mùa hè năm nay, họ vẫn đang ở nhà. Ảnh: CNN.

Trong đại dịch, người dân New York nói riêng và nước Mỹ nói chung đều không được phép đi qua biên giới để du lịch, thư giãn. Người Mỹ đã sớm bị láng giềng Canada đóng biên. Không chỉ Canada, EU cũng không đưa quốc gia này vào trong danh sách dự kiến sẽ cho phép công dân nhập cảnh khi đường biên giới được mở lại vào 1/7.

Câu trả lời cho việc người Mỹ hiện giờ không thể đi đâu vì quốc gia này đang là điểm nóng của đại dịch. Trong khi nhiều quốc gia đã kiểm soát tốt dịch bệnh, Mỹ có số ca lây nhiễm nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, và con số này vẫn không ngừng tăng ở một số bang mỗi ngày. Du khách Mỹ dường như không được cho phép nhập cảnh sớm.

"Cơ hội của Mỹ (để được nhập cảnh EU 1/7) gần như bằng 0. Với tỷ lệ lây nhiễm hiện nay, đến họ thậm chí cũng tin rằng điều đó không thể xảy ra", một nhà ngoại giao EU nói trên CNN. Nhiều nước bắt đầu mở hành lang du lịch an toàn tới các quốc gia có chung hoàn cảnh. Nhưng Mỹ vẫn là cái tên vắng bóng trên bản đồ du lịch thế giới.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất là: trong trật tự thế giới mới này, liệu người Mỹ có muốn đi du lịch? Tương lai nào cho các du khách Mỹ? Liệu họ có được chào đón một lần nữa, khi họ từng sở hữu một trong những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới?

Italy từng là điểm du lịch yêu thích của người Mỹ. Nhưng trong đại dịch, hộ chiếu của họ vẫn chưa nằm trong danh sách được EU chấp nhận. Ảnh: Time Magazine.

Câu trả lời cho tương lai có thể không chắc chắn. Nhưng ở hiện tại, rõ ràng là họ không được chào đón. Colleen Friesen, công dân sống trong một thị trấn nghỉ mát nhỏ ở tỉnh British Columbia, Canada, hy vọng biên giới với Mỹ vẫn đóng cửa. "Phần lớn người dân đều không muốn người Mỹ được phép nhập cảnh vào đây, do tỷ lệ lây nhiễm cao ở nước họ. Dù một số bang dường như kiểm soát được tình hình dịch bệnh, chúng tôi vẫn chỉ có thể lắc đầu". Colleen Friesen cho biết thêm, nhiều người e ngại vì người Mỹ không thực hiện tốt việc kiểm dịch. Nhiều người trong số họ vẫn từ chối việc giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lây nhiễm như đeo khẩu trang, xịt khuẩn, đeo găng tay...

Elen Turner, công dân New Zealand cho biết, vấn đề không được chào đón không phải vì đó là du khách Mỹ. Vấn đề ở đây chính là mọi người muốn đặt an toàn lên hàng đầu. "Tôi nghĩ rằng một khi biên giới mở cửa trở lại đúng cách, người dân New Zealand sẽ chào đón người Mỹ cũng như bất kỳ du khách đến từ các quốc gia khác".

Stacey McKenna, nhà nhân chủng học sống ở Colorado, cho rằng hiện chưa sẵn sàng nghĩ về du lịch quốc tế dưới bất kỳ hình thức nào. "Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi đến một quốc gia khác để du lịch, tôi sẽ bắt đầu tự hỏi liệu mình có được chào đón không".

Juliet Izon, một cây viết du lịch sống ở New York, đã hủy tour đi Italy nghỉ dưỡng cách đây vài tháng. Trước đó, cô vẫn hy vọng có thể đi du lịch, nhưng hiện giờ, Izon buộc phải thất vọng. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một quốc gia nào đó không cho phép người Mỹ đến, hoặc phải cách ly thực sự nghiêm ngặt". Izon cho rằng, cô hiểu tình huống Covid-19 ở nước mình không khác gì một điểm trừ lớn cho những ai muốn ra nước ngoài du lịch.

Dennis Geronimus, phó giáo sư của đại học New York, là người thường đi công tác, du lịch nước ngoài. Nơi anh hay đến nhất là Italy. Tuy nhiên, ở hiện tại, Geronimus không mấy quan tâm đến việc mình có thể được đi du lịch nước ngoài nữa hay không. Dù vẫn rất muốn xem triển lãm Raphael ở Rome và hợp tác với các đồng nghiệp ở Italy, Geronimus không có kế hoạch sớm quay lại nơi này vì thấy không thật sự cấp thiết. Vị phó giáo sư muốn tập trung vào các công việc giảng dạy của mình ở trường đại học vào mùa thu năm nay. "Tôi nghĩ rằng khi mình đi du lịch đến một nơi nào đó, tôi hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm từ mọi người".

Nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn Joshua Mellin, sống ở Chicago, cho biết việc đi du lịch quốc tế bây giờ chứng tỏ sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng. "Bạn sẽ được hưởng những điều mà bạn đã làm", Mellin nói.



Bên cạnh đó, nhiều người Mỹ cũng nói rằng việc được chào đón ở một nơi khác với họ rất quan trọng. Nhưng họ cũng quan tâm đến vấn đề có thể gặp nguy hiểm, nhiễm bệnh hoặc mắc kẹt khi đi du lịch. Cảm giác mắc kẹt ở nơi nào đó xa nhà là trải nghiệm không phải dễ dàng đối với nhiều người.

Elizabeth Lavis, dân New York gốc, cho biết cô từng có trải nghiệm khi phải tìm mọi cách để trở về nhà sau chuyến du lịch châu Á vào hồi tháng 3. Đó cũng là thời điểm Covid-19 vẫn căng thẳng ở châu Á. Sau trải nghiệm ấy, Lavis dường như khá dè dặt với các chuyến đi trong tương lai gần.

Anh Minh (Theo CNN)