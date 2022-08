Những ngôi nhà nứt toác bên dự án Nhổn - ga Hà Nội

Thiết bị đo độ nứt của ngôi nhà được đặt tại tầng 1.

Bà Định cho hay 7 người sống trong căn nhà luôn bất an. "Chúng tôi nhiều lần nộp đơn song mọi việc vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa dù phía nhà thầu thừa nhận việc nứt, lún là do quá trình thi công dự án. Tới nay, sau 3 năm, không có một biện pháp an toàn nào được đưa ra, ít nhất là lắp khung sắt để chống sập", bà Định nói và cho biết mức đền bù hiện được chủ thầu đưa ra "quá rẻ" so với giá trị của căn nhà, nơi vốn có vị trí đắc địa trên đường Kim Mã.