Những ngành nghề cần nhiều nhân lực năm 2026

Bán hàng, IT - Phần mềm dẫn đầu nhóm ngành tuyển dụng nhân sự trong năm nay do doanh nghiệp củng cố doanh thu, sản xuất và mở rộng chuyển đổi số.

Báo cáo khảo sát việc làm năm 2025 và xu hướng tuyển dụng 2026 do một số nền tảng công bố trước Tết đều chung dự báo thị trường năm nay tăng trưởng ổn định hơn sau chu kỳ tái cấu trúc, nhiều ngành phục hồi khiến nhu cầu tuyển dụng tăng.

Navigos nhận định doanh nghiệp tập trung vào hai trụ cột chiến lược là doanh thu và sản xuất, đồng thời mở rộng đầu tư cho chuyển đổi số và đổi mới sản phẩm. Bán hàng và IT - Phần mềm vì thế dẫn đầu tuyển dụng với tỷ lệ lần lượt 46% và 13%. Khảo sát của TopCV cũng cho kết quả tương đồng khi Kinh doanh - Bán hàng cần nhiều lao động nhất với tỷ lệ 48%; IT - Phần mềm 9%, Truyền thông - Quảng cáo 8% và Dịch vụ khách hàng 4%.

Trong lĩnh vực Kinh doanh - Bán hàng, hơn 67% doanh nghiệp cho biết sẽ ưu tiên nhóm chuyên viên kinh nghiệm 1-5 năm bởi đây là lực lượng vận hành chủ chốt, có thể bắt đầu công việc ngay mà không phải đào tạo nhiều. 31% chọn nhóm nhân viên mới tốt nghiệp, phản ánh xu hướng mở rộng đội ngũ nhân tài trẻ, dễ đào tạo và linh hoạt. Khoảng 20% tuyển dụng trưởng nhóm, giám sát và quản lý tầm trung.

"Nhân sự tập trung vào đội ngũ vận hành để đảm bảo hiệu suất, đồng thời phát triển nhân tài trẻ để bù đắp kỹ năng và chuẩn bị lực lượng kế cận", Navigos cho hay.

Với IT - Phần mềm, doanh nghiệp cho biết vị trí ưu tiên nhất là lập trình viên web 45%; lập trình viên back end 37% và kỹ sư Al 30%. TopCV nhận định các công ty tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ cốt lõi, đồng thời đầu tư vào công nghệ mới như Al.

Các công ty tăng tìm kiếm nhân sự chuyên sâu về Al hoặc kỹ sư công nghệ đặc thù liên quan đến vi mạch, bán dẫn, chú trọng nhóm thạo việc, có tư duy hệ thống hơn là ứng viên mới ra trường và ít kinh nghiệm. Song việc tuyển dụng sẽ không dễ dàng khi 55% doanh nghiệp cho rằng thiếu hụt ứng viên kỹ năng cao, 50% lo ngại cạnh tranh gay gắt với công ty công nghệ lớn và 34% nhận định nguồn cung ứng viên hạn chế.

Sản phẩm công nghệ tại Triển lãm đổi mới sáng tạo, tháng 10/2025. Ảnh: Lưu Quý

Công việc liên quan chăm sóc sức khỏe và tinh thần con người tăng nhu cầu trong năm 2026 và thời gian tới khi hệ thống y tế mở rộng. Xu hướng lao động ngày càng chú trọng sức khỏe tinh thần mở ra cơ hội cho Chuyên viên trị liệu tư vấn tâm lý với tỷ lệ tăng tuyển dụng khoảng 19%; Y tá - Điều dưỡng 16%.

Nhu cầu nhân lực ngành Marketing - Truyền thông vẫn cao song tập trung vào nhóm biết phân tích dữ liệu, gắn KPI trực tiếp với doanh thu thay vì nhóm nội dung đơn thuần, phổ thông. Tuyển dụng Kinh doanh - Bán hàng tăng khoảng 46%, doanh nghiệp ưu tiên ứng viên 1-5 năm kinh nghiệm, những người trực tiếp tạo ra giá trị kinh doanh và đảm bảo hiệu suất thay vì phải đào tạo.

Ngược lại, Hành chính - Nhân sự duy trì tuyển dụng thấp với tỷ lệ lần lượt là 3% và 2%. Lao động nhóm này tiếp tục đa nhiệm hoặc kiêm nhiệm nhiều công việc khi doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tinh gọn bộ máy.

Khảo sát của Navigos cho thấy lao động nhận thức rõ ngành nghề ngày càng phân hóa sâu sắc, với tỷ lệ 41%. Họ cho rằng nhu cầu tuyển dụng gia tăng rõ rệt ở các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, logistics, sản xuất công nghệ cao và bán dẫn.

27% lao động nhận định thị trường việc làm ổn định nhưng cạnh tranh gay gắt hơn. Đây là nhóm nhận thức rõ cơ hội việc làm vẫn dồi dào nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng thay đổi, yêu cầu cao về kỹ năng số, tư duy phân tích, ngoại ngữ và khả năng thích ứng. Nhiều người vì thế đang tự học hoặc tham gia khóa ngắn hạn lẫn chuyên sâu, bổ sung kỹ năng mới để sẵn sàng chuyển dịch theo thị trường.

16% người lao động lạc quan nhiều ngành nghề mở rộng. Nhóm này là những người trẻ tiếp cận sớm với công nghệ, hiểu rõ tiềm năng của các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ tài chính và sản xuất bán dẫn. Cuối cùng, 11% thuộc nhóm lao động lớn tuổi, phổ thông, làm ngành nghề truyền thống lo ngại tuyển dụng giảm, việc làm kém ổn định.

Hồng Chiêu