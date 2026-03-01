Những ngành lương dẫn đầu thị trường

Lao động Y tế - Dược tư nhân đạt mức lương 18 triệu đồng với 1-3 năm và tăng gấp bốn với cấp quản lý; Tài chính Ngân hàng dù bị cắt giảm thu nhập có xu hướng tăng.

Khảo sát của nền tảng Joboko trên gần 582.000 bản tin tuyển dụng cho thấy mức lương theo ngành và cấp bậc năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Y tế - Dược dẫn đầu với mức lương trung vị cao cho người 1-3 năm kinh nghiệm là 18 triệu đồng; trên 3 năm đạt 25 triệu đồng; trưởng nhóm 50 triệu đồng và cấp quản lý hoặc trưởng phòng là 70 triệu đồng. Mức trên chủ yếu tại khu vực tư nhân, không phải nhóm công. Lĩnh vực này được dự báo tăng tuyển dụng trong những năm tới khi hệ thống y tế mở rộng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe lẫn tinh thần ngày càng tăng cao.

Cùng số năm kinh nghiệm, lương trung vị trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng khoảng 16 triệu đồng với người làm việc 1-3 năm dưới 3 năm; 25 triệu đồng cho nhân sự trên 3 năm; trưởng nhóm khoảng 27,4 triệu đồng và cấp quản lý hoặc trưởng phòng 55 triệu đồng.

Cùng là chuyên viên dưới một năm kinh nghiệm, mức lương trung vị chênh lệch rõ rệt tùy vào đối tượng phụ trách. Chuyên viên phụ trách khách hàng ưu tiên dẫn đầu với mức lương 30 triệu đồng cho nhân sự dưới một năm kinh nghiệm; đạt 35 triệu đồng với người làm việc 1-3 năm; 45 triệu cho người 3-5 năm và 57 triệu đồng với người làm việc trên 5 năm. Tiếp đến là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, đạt mức lương lần lượt 20 - 22 - 35 triệu đồng cho người có số năm kinh nghiệm tương ứng.

Tài chính Ngân hàng thuộc nhóm suy giảm tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2025 với mức giảm 13 %, một phần do tác động Al.

Nhân viên nhà thuốc tại TP HCM. Ảnh: Như Quỳnh

Với IT - Phần mềm, khảo sát của TopCV cũng cho kết quả tương đồng khi lương nhân sự năm 2025 tiếp tục tăng ở cấp bậc quản lý, không thay đổi nhiều ở vị trí chuyên môn và dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng năm nay.

Nhóm ngành liên quan bảo mật thông tin như Phòng chống lừa đảo và an ninh mạng có mức thu nhập tương đối khá. Với nhân sự dưới một năm kinh nghiệm, lương trung vị cao đạt 17,5 triệu đồng, tăng lên 24,7 triệu đồng với người 1-3 năm và trên 3 năm đạt 26 triệu đồng. Cùng kinh nghiệm 3 năm, nhóm Chuyên viên An ninh mạng, Chiến lược và phân tích bảo mật, Quản trị và vận hành bảo mật, Kiểm thử và đánh giá bảo mật đạt hơn 29,6 triệu đồng.

Ngoài tìm kiếm nhân sự chuyên sâu về Al, khoảng 13% doanh nghiệp khảo sát cho biết ưu tiên tuyển dụng Chuyên gia an ninh mạng/Bảo mật hệ thống. Song nhiều cán bộ nhân sự đánh giá không dễ tuyển do thiếu hụt ứng viên kỹ năng cao và cạnh tranh gay gắt với công ty công nghệ lớn.

Phía người lao động cho rằng thị trường việc làm ổn định nhưng cạnh tranh gay gắt hơn. 27% nhận thức rõ cơ hội việc làm vẫn dồi dào nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng thay đổi, yêu cầu cao về kỹ năng số, tư duy phân tích, ngoại ngữ và khả năng thích ứng. Nhiều người vì thế đang tự học hoặc tham gia khóa ngắn hạn lẫn chuyên sâu, bổ sung kỹ năng mới để sẵn sàng chuyển dịch theo thị trường.

Hồng Chiêu