Những năm tháng cuối đời của tài tử Alain Delon

Huyền thoại điện ảnh Pháp Alain Delon từng bị ba người con tranh giành tài sản trước khi qua đời.

Hôm 18/8, ngôi sao của điện ảnh Pháp qua đời ở tuổi 89 tại nhà riêng. Ông là một trong những nghệ sĩ châu Âu hàng đầu nửa sau thế kỷ 20, nhưng có đời tư tai tiếng khi vướng scandal đánh vợ con, ngoại tình, kỳ thị người đồng tính. Những năm tháng cuối đời của Alain Delon hút sự quan tâm khi sức khỏe ông trở nên nghiêm trọng và gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Alain Delon trong 'Le Samouraï' (1967) Phân đoạn của Alain Delon trong "Le Samouraï" năm 1967. Video: Filmel

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Paris Match tháng 1/2018, diễn viên nói chán ngán cuộc sống hiện đại, chuẩn bị sẵn một nhà nguyện và lăng mộ cho mình cùng chú chó chăn cừu tên Loubo tại ngôi nhà gần Geneva. "Nếu tôi chết trước nó, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ thú y cho chúng tôi đi cùng nhau. Bác sĩ sẽ tiêm cho con chó một mũi để nó có thể chết trong vòng tay tôi", nghệ sĩ cho biết.

Một năm sau, sức khỏe của ông suy yếu sau lần bị đột quỵ. Lần xuất hiện trước đông đảo khán giả cuối cùng của tài tử là khi nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5/2019.

Theo France24, trong những năm Delon già yếu, ba người con tranh giành điền trang của diễn viên ở làng Douchy, gây nhiều kiện cáo. Tháng 7/2023, Anthony (con của tài tử với người mẫu Pháp Francine Canovas), Anouchka và Alain-Fabien (con chung với người mẫu Hà Lan Rosalie van Breemen) đệ đơn khiếu nại trợ lý của diễn viên, Hiromi Rollin, vì cho rằng cô có hành vi quấy rối và đe dọa. Cả ba cho rằng Rollin cố chiếm đoạt phần tài sản trị giá hơn 270 triệu USD của cha họ.

Rollin sau đó bị đuổi khỏi nhà ông Delon, phủ nhận nội dung trong đơn. Theo Guardian, hồi tháng 1, các công tố viên cho biết sẽ không thực hiện thêm hành động nào liên quan đến bất kỳ yêu cầu xoay quanh sự việc của Rollin do không có đủ bằng chứng.

Cuộc chiến tiếp tục khi ở cuộc phỏng vấn với Paris Match đầu năm nay, Anthony cho biết đã báo cảnh sát về việc em gái Anouchka không thông báo cho gia đình về kết quả các bài kiểm tra nhận thức của tài tử từ năm 2019 đến năm 2022. "Cha tôi phải trải qua năm bài kiểm tra khi đến phòng khám ở Thụy Sĩ và ông không vượt qua bài nào", Anthony nói với Paris Match.

Diễn viên nói thêm kết quả cho thấy "sự suy giảm nhận thức khiến ông Delon rơi vào tình trạng yếu kém về mặt tâm lý và dễ bị tổn thương". Cũng tại cuộc phỏng vấn, Anthony cho rằng ông Delon khó chấp nhận tình trạng sức khỏe nên "đã tổ chức tiệc Giáng sinh cuối cùng".

"Ông ấy không nói nhiều, bởi điều đó khiến ông mệt mỏi hoặc khó chịu, giọng của ông đã không còn rõ ràng. Ông ấy đang trong tình trạng suy yếu và không thể chịu đựng khi thấy bản thân mình như vậy", Anthony cho biết.

Diễn viên Anthony Delon, con trai tài tử Alain Delon. Ảnh: Instagram Anthony Delon

Tuy nhiên, vài giờ sau khi tạp chí Paris Match xuất bản cuộc phỏng vấn, diễn viên Alain Delon đưa ra phản hồi thông qua luật sư Christophe Ayela. Trên Agence France-Presse, Ayela cho biết tài tử không chịu đựng được sự hung hãn của con trai, đồng thời sẽ nộp đơn khiếu nại chống lại Anthony. "Diễn viên vô cùng sốc trước sự bùng nổ truyền thông do con trai Anthony dàn dựng", luật sư của ông Delon nói.

Theo luật sư Ayela, Anthony chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm tổn hại danh tiếng của Anouchka vì biết ông Delon luôn yêu thương con gái. Sự việc trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông Pháp. Luật sư của Anouchka cho biết sẽ đệ đơn khiếu nại Anthony về tội phỉ báng và quấy rối. Cô cho rằng các anh em của mình gây nguy hiểm đến tính mạng của cha, cô muốn đưa ông đến Thụy Sĩ để tiếp tục điều trị. Trong khi đó, con trai út của Delon - Alain-Fabien - bảo vệ Anthony, đệ đơn khiếu nại chị gái Anouchka vì lợi dụng tình trạng sức khỏe của cha mình.

Ông Alain Delon nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự ở tuổi 83, cùng con gái Anouchka (trái) ở Liên hoan phim Cannes 2019. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 3, Anouchka kiện hai người anh em vì xâm phạm quyền riêng tư sau khi bản ghi âm về cuộc trò chuyện giữa cô và cha bị phát tán trên Instagram. Anthony và Alain-Fabien sẽ bị xét xử vào tháng 4/2025 vì "sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ tài liệu hoặc bản ghi âm có được do xâm phạm quyền riêng tư của người khác".

Hồi tháng 4, thẩm phán ra quyết định tăng cường giám hộ cho diễn viên sau phiên điều trần tại tòa án Montargis, do sức khỏe suy yếu. Theo Reuters, điều này có nghĩa ông Delon không còn toàn quyền quản lý tài sản của mình, mà trao cho người quản lý được thẩm phán chỉ định, đồng thời diễn viên sẽ được pháp luật bảo vệ.

Tờ Le Monde nhận định nghệ sĩ nghiêm khắc với hai con trai nhưng lại đối xử dịu dàng, cưng chiều Anouchka. Trong di chúc, ông Delon để lại một nửa tài sản cho Anouchka, nửa còn lại chia cho các con trai.

Đồng thời, tuổi thơ nhiều biến động của Delon khiến ông không thể thiết lập mối quan hệ với các con. Thuở bé, cha mẹ diễn viên ly dị từ năm ông bốn tuổi, sau đó phải gửi đến một gia đình khác nuôi dưỡng. Ông nhiều lần bị đuổi học vì nghịch ngợm. Mẹ và bố dượng thường phải tìm trường mới cho ông. "Tôi phá phách, vô kỷ luật nên bị đuổi học. Tôi giống như một con quái vật nhỏ", tài tử nói trong một cuộc phỏng vấn.

Theo Guardian, tài tử sống ẩn dật tại điền trang ở xã Douchy trước khi qua đời. Ông mua khu đất này vào năm 1971. Lần hiếm hoi người dân ở đây nhìn thấy ông là vào buổi chiếu phim ở xã Château Renard gần nhà vào tháng 5/2023.

Diễn viên Alain Delon thời trẻ. Ảnh: Film Forum

Diễn viên Alain Delon sinh ngày 8/11/1935, tại Sceaux - một xã nhỏ ở vùng ngoại ô Paris. Năm 14 tuổi, ông quyết định bỏ học và xin làm việc tại lò mổ gia súc của cha dượng. Năm 1952, diễn viên gia nhập hải quân và tham chiến tại khu vực Đông Dương nhưng bị bỏ tù một năm và đuổi khỏi quân ngũ vào năm 1956 vì thiếu kỷ luật trong quân đội. Năm 1957, nghệ sĩ có vai diễn đầu tay trong Send a Woman When the Devil Fails của đạo diễn Yves Allégret.

Với hơn 60 năm sự nghiệp, tài tử góp mặt trong gần 90 bộ phim điện ảnh, truyền hình và được nhiều tạp chí quốc tế xếp vào nhóm những nhân vật biểu tượng trong làng điện ảnh Pháp và thế giới. Các phim nổi bật của ông Delon có thể kể đến như Rocco and His Brothers (1960), Purple Noon (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), Lost Command (1966).

Nghệ sĩ có đời tư phức tạp, từng bị coi là "biểu tượng sex" những năm tuổi trẻ. Năm 1959, sau khi đính hôn bà Schneider, ông qua lại với ca sĩ người Đức Christa Päffgen (Nico) và có một con riêng vào năm 1962. Khi phát hiện, bà Schneider cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng không thành, hủy hôn vào năm 1963. Một năm sau, ông Delon kết hôn với người mẫu Francine Canovas (còn gọi là Nathalie Barthélemy) và có một con trai, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm.

Sau khi ly dị, diễn viên không tái hôn mà chỉ sống cùng những người tình khác. Từ năm 1968 đến 1983, ông sống cùng minh tinh Mireille Darc. Năm 1987, nghệ sĩ bắt đầu cuộc tình với người mẫu Rosalie van Breemen và có hai con chung, chia tay năm 2002.

Quế Chi (theo Reuters, Guardian)