Tài tử Alain Delon qua đời

PhápNgôi sao người Pháp Alain Delon - nổi tiếng với phim "Purple Noon" và "Le Samouraï" - qua đời ở tuổi 89.

Theo Reuters ngày 18/8, diễn viên qua đời trong vòng tay người thân tại nhà riêng. Sức khỏe của ông Delon không tốt kể từ khi bị đột quỵ vào năm 2019. Nghệ sĩ hiếm khi rời khỏi điền trang ở Douchy, vùng Val de Loire (Pháp).

Alain Delon thời trẻ. Ảnh: Film Forum

Ông Delon là một trong những diễn viên châu Âu hàng đầu nửa sau thế kỷ 20, từng hợp tác các đạo diễn gạo cội như Jean-Pierre Melville, René Clément và Jacques Deray. Ông cũng tham gia các dự án của Luchino Visconti, Louis Malle, Michelangelo Antonioni và Jean-Luc Godard. Dù được công chúng yêu điện ảnh ở châu Âu biết đến, nghệ sĩ không thành công khi thử sức ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Tài tử sinh năm 1935 tại Sceaux, một xã nhỏ ở vùng ngoại ô Paris, nhiều lần bị đuổi học. Năm 14 tuổi, ông quyết định bỏ học và xin làm việc tại lò mổ gia súc của cha dượng. Năm 1942, diễn viên gia nhập hải quân và tham chiến tại khu vực Đông Dương. Vì thiếu kỷ luật trong quân đội, ông bị chính phủ bỏ tù một năm và bị đuổi khỏi quân ngũ vào năm 1956. Ông được nhà sản xuất phim Hollywood David O Selznick phát hiện tại Cannes (Pháp) và ký hợp đồng. Năm 1957, nghệ sĩ ra mắt vai diễn đầu tay trong của Send a Woman When the Devil Fails của đạo diễn Yves Allégret.

Vẻ ngoài điển trai của Alain Delon chinh phục các nhà sản xuất, giúp nghệ sĩ nhanh chóng được giao một số vai chính. Năm 1958, ông được chọn đóng cặp với Romy Schneider trong Christine, với vai người lính yêu con gái của một nhạc sĩ. Delon và Schneider bắt đầu mối tình lãng mạn, đính hôn một năm sau đó.

Năm 1959, ông đóng vai chính trong Three Murderesses của Michel Boisrond. Bộ phim thành công tại các phòng vé Pháp và được trình chiếu tại Mỹ. Một năm sau, sự xuất hiện của diễn viên trong Purple Noon (1960) biến Alain trở thành ngôi sao sáng trong làng điện ảnh Pháp.

Nội dung dựa trên các cuốn tiểu thuyết tội phạm hình sự của nhà văn Mỹ Patricia Highsmith. Alain vào vai Tom Ripley - kẻ có khả năng đóng giả người khác. Tom giết một doanh nhân giàu có và sống thay cuộc sống của người đó. Khi bị cảnh sát phát hiện, anh tự tử và để lại hết tài sản cho người tình. Tờ New York Times nhận xét vai diễn của Alain "cảm động và thể hiện được những biểu cảm mãnh liệt".

Trailer 'Purple Noon' Trailer "Purple Noon", tên tiếng Pháp là "Plein Soleil". Video: StudioCanal

Ngoài việc đóng phim nội địa, ông nỗ lực đột phá với các dự án tiếng Anh bằng việc tham gia phim hài The Yellow Rolls-Royce (1964) do Anthony Asquith đạo diễn. Nghệ sĩ còn xuất hiện trong Lost Command (1966), Texas Across the River (1966) và Is Paris Burning? (1966). Tuy nhiên, không có bộ phim nào đủ thành công ở Hollywood, khiến ông quyết định trở về Pháp.

Năm 1967, nghệ sĩ đóng phim Le Samouraï do Jean-Pierre Melville đạo diễn, trong đó ông vào vai sát thủ mặc áo mưa. Thành công của tác phẩm khởi đầu cho loạt phim tội phạm của Pháp như The Sicilian Clan (1969) và The Red Circle (1970).

Trong suốt những năm 1970, Delon tiếp tục đóng phim, góp mặt trong Mr. Klein - giải César cho phim hay nhất năm 1977. Phim lấy bối cảnh năm 1942, khi Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Delon vào vai nhà buôn nghệ thuật trong Thế chiến II, bị nhầm lẫn với một người Do Thái cùng tên. Năm 1985, ông giành giải César Nam chính xuất sắc, với màn hóa thân trong Our Story của Bertrand Blier.

Năm 1997, Delon tuyên bố giải nghệ nhưng trở lại vào năm 2008 trong phim Asterix at the Olympic Games. Năm 2017, tài tử nói với AFP sẽ thực hiện thêm một vai diễn rồi giải nghệ. Tuy nhiên, bộ phim đó đến nay vẫn chưa được bấm máy. Lần đóng phim gần nhất của ông là vai khách mời trong S Novym godom, mamy (phát hành năm 2012) của đạo diễn Nga - Artyom Aksenenko.

Alain Delon tại Liên hoan phim Cannes 2019, trước khi vào sân khấu nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự. Ảnh: Reuters

Nghệ sĩ có đời tư phức tạp, từng bị coi là "biểu tượng sex" những năm tuổi trẻ. Năm 1959, sau khi đính hôn bà Schneider, ông qua lại với ca sĩ người Đức Christa Päffgen (Nico) và có một con riêng vào năm 1962. Khi phát hiện, bà Schneider cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng không thành, hủy hôn vào năm 1963. Một năm sau, ông Delon kết hôn với người mẫu Nathalie Barthélemy và có một con trai, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm.

Sau khi ly dị, diễn viên không tái hôn mà chỉ sống cùng những người tình khác. Từ năm 1968 đến 1983, ông sống cùng minh tinh Mireille Darc. Năm 1987, nghệ sĩ bắt đầu cuộc tình với người mẫu Rosalie van Breemen và có hai con chung, chia tay năm 2002.

Quế Chi (theo Guardian)