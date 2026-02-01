Những năm tháng cuối đời của minh tinh 'Ở nhà một mình'

Diễn viên Catherine O'Hara - nổi tiếng với phim "Ở nhà một mình" - nhiều năm chung sống căn bệnh bẩm sinh về tim, trước khi mất ở tuổi 72.

Bà qua đời hôm 30/1 tại nhà riêng ở Los Angeles (sáng 31/1 giờ Hà Nội). Theo E Online, nghệ sĩ được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vào sáng ngày qua đời. Giới chức nhận cuộc gọi cấp cứu từ địa chỉ nhà bà lúc 4h48 phút. Không lâu sau khi tới bệnh viện, bà ra đi.

Minh tinh vắng mặt tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng ngày 11/1 dù được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai Patty Leigh, series The Studio, tác phẩm châm biếm Hollywood. Catherine đóng cựu giám đốc hãng phim Continental Studios. Nhân vật bị sa thải trước khi Matt Remick (Seth Rogen thủ vai) lên thay, sau đó trở thành cố vấn cho Matt, giúp anh cứu hãng phim khỏi phá sản.

Catherine O’Hara tham dự lễ trao giải Emmy tại Los Angeles, ngày 15/9/2024. Ảnh: Maxppp

Catherine O'Hara mắc chứng bệnh lạ, khi tim nằm bên phải, các cơ quan trong ngực và ổ bụng đảo ngược vị trí. Bà nhiều lần tự trào về căn bệnh của mình. Trên Variety hồi tháng 3 năm ngoái, bà nói: "Không có bản năng sinh tồn nào mạnh mẽ hơn thế". Diễn viên cho biết dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, với vai trò một nghệ sĩ hài, bà luôn hướng đến sự lạc quan. Bà được truyền khiếu hài hước từ bố mẹ, những người hay chọc cười con gái trên bàn ăn.

O'Hara phát hiện ra mình mắc bệnh hơn 20 năm trước, khi cùng chồng đi khám sức khỏe. Lúc đó, bố mẹ của bà đã qua đời. Trên đường lái xe về nhà, bà "tự hỏi về các anh chị em khác trong gia đình, liệu họ có biết trái tim mình đang nằm ở đâu không". Tuy nhiên, những người thân còn lại của bà không gặp tình trạng này. "Tôi là một người kỳ dị", bà thường nói.

Trước khi mất, bà sống hạnh phúc bên chồng - nhà thiết kế sản xuất Bo Welch cùng hai con Matthew Welch, 32 tuổi, và Luke Welch, 29 tuổi. Trên tạp chí Elle Canada số tháng 9/2024, bà nói hiếm khi soi gương và nghĩ đến tuổi tác: "Tôi cảm thấy giờ đây, câu chuyện về những người cùng độ tuổi với tôi thường xoay quanh cái chết, ly hôn và bệnh tật. Vì vậy, tôi thật may mắn khi được ở bên những người tôn trọng người lớn tuổi và mang đến cho mình những trải nghiệm mới".

O’Hara cho biết chưa từng can thiệp thẩm mỹ. Trên Entertainment Tonight Canada năm 2022, bà nêu quan điểm: "Tôi tin rằng chúng ta nên chấp nhận, tôn trọng tuổi tác và yêu thương bản thân vì điều đó".

Catherine O'Hara sinh ra và lớn lên tại Toronto (Canada). Bà gia nhập đoàn kịch Second City lúc 20 tuổi, ban đầu là diễn viên dự bị cho Gilda Radner. Khi Radner rời nhóm để đóng Saturday Night Live, diễn viên được đôn lên vị trí chính thức.

Năm 1976, nhóm cho ra mắt SCTV, chương trình hài tình huống phát sóng trên kênh Global (Canada). Dàn diễn viên kiêm biên kịch ban đầu quy tụ những tài năng hài hàng đầu nước này như John Candy, Joe Flaherty, Eugene Levy, Andrea Martin, Catherine O'Hara, Harold Ramis và Dave Thomas, còn Rick Moranis và Martin Short gia nhập ở giai đoạn sau. Chương trình sau đó được NBC mua bản quyền phát sóng tại Mỹ.

Phân đoạn trong phim 'Home Alone 2' Trích đoạn có Catherine O'Hara trong phần hai "Home Alone". Video: 20th Century Fox

Năm 1990 và 1992, bà lần lượt đóng hai phần phim Ở nhà một mình (Home Alone). Catherine truyền tải nhập tâm tình yêu thương con. Phân đoạn Kate đoàn tụ con trai Kevin sau thời gian cậu bé mất tích gây xúc động, là cái kết trọn vẹn cho hành trình khó khăn xen lẫn ấm áp,

Nghệ sĩ tiếp tục gây dấu ấn với vai Delia Deetz - mẹ kế của Lydia Deetz - trong Beetlejuice (1988) của Tim Burton. Vai diễn giúp bà phô diễn chất hài duyên, đồng thời trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của Catherine.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, sự nghiệp của minh tinh khởi sắc trở lại. Với Schitt's Creek (2015-2020) - loạt phim do Eugene Levy và con trai Dan Levy đồng sáng tạo, Catherine tiếp cận lớp khán giả Gen Z qua vai Moira Rose, từng sống trong giàu sang nhưng dần lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ trao giải Emmy 2020, bộ phim giành giải Phim hài xuất sắc cùng các giải diễn xuất dành cho Catherine O'Hara, Dan Levy, Eugene Levy và Annie Murphy.

Ở những mùa sau, Schitt's Creektrở thành hiện tượng truyền hình, phát sóng trên CBC (Canada), Pop TV (Mỹ) và Netflix, đoạt nhiều giải thưởng. Trên Hollywood Reporter năm 2020, Catherine nói nhiều dự án bà tham gia gây chú ý sớm nhưng dần rơi vào quên lãng, nhưng Schitt's Creek là trường hợp ngoại lệ. Theo diễn viên, dự án được phát triển đúng hướng, tạo cảm giác mong chờ cho khán giả, đồng thời cho biết bà không ngại việc thành công đến muộn.

Thanh Thanh (theo E! Online, People)