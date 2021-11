Những món ngon cho mùa heo may

Canh rong biển sườn non

Nguyên liệu: 200 g sườn non, 50 rong biển (loại nấu canh), 1 miếng đậu hũ trắng, 20 g củ gừng, 1 cọng hành lá, bột nêm, đường, nước mắm.

Cách làm: Sườn non chà muối cho sạch, rửa rồi để ráo, chặt khúc dài 2cm. Rong biển ngâm vào nước cho mềm, vớt ra, để ráo. Đậu hũ trắng thái miếng vuông, cạnh 1,5cm. Gừng gọt vỏ, thái sợi nhuyễn, hành lá thái xéo.

Đun sôi 1 lít nước, cho sườn non vào đun sôi, hớt bọt. Đun khoảng 15 phút để sườn non chín mềm, cho rong biển và đậu hũ trắng vào, đun thêm 2 phút. Nêm 1 thìa cà phê bột nêm, 1/2 thìa cà phê đường và 1 thìa cà phê nước mắm. Tắt bếp, thả gừng vào. Múc canh ra tô, bày sườn non, rong biển và đậu hũ trắng sao cho mỗi thứ một góc. Sau đó, rắc đều hành lá lên.

Bò kho ớt

Nguyên liệu: 300 g bắp bò, 100 g gừng non, 5 củ hành tím, 2 quả ớt sừng, bột nêm, đường, tiêu, nước mắm.

Cách làm: Bắp bò luộc chín, thái khoanh mỏng. Ướp với 4 thìa súp nước mắm, 1 thìa súp đường, 1thìa cà phê bột nêm và 1 thìa cà phê tiêu.

Gừng non rửa sạch, cạo vỏ, đê nguyên củ. Ớt sừng thái khúc dài 2 cm (có thể bỏ hạt). Hành tím bóc vỏ, củ nhỏ để nguyên, củ lớn chẻ đôi theo chiều ngang. Bắp bò cho vào nồi, kho trên lửa vừa. Khi bò săn lại, cho gừng và ớt vào kho chung. Khoảng 5 phút sau thì bắp bò ngấm nhưng còn hơi dai, cho tiếp hành tím vào, kho thêm 2 phút, tắt bếp.

Bí đỏ xào nghêu

Nguyên liệu: 100 g thịt nghêu, 350 g bí đỏ, 100 g nấm đông cô (loại tươi), 50 g củ hành tây (1 củ nhỏ), 2 cọng hành lá, 10 g tỏi băm, bột nêm, đường, dầu ăn.

Cách làm: Nghêu rửa sạch, để ráo. Bí gọt vỏ, dùng dao răng cưa thái thành từng khoanh dài 4 cm, ngang 0,5 cm đến 1 cm. Hành lá thái khúc dài 1,5 cm

Phi thơm tỏi băm với 2 thìa súp dầu ăn, cho nghêu vào đảo đều rồi cho bí đỏ và nấm đông cô vào xào cùng 3 thìa súp nước. Nêm gia vị gồm 1 thìa súp bột nêm và 2 thìa cà phê đường. Khi bí đỏ chín hơi mềm, cho hành tây vào xào thêm 1 phút, tắt bếp. Bày ra đĩa. Rắc hành lá lên.

Ếch tay cầm

Nguyên liệu: 1/2 kg ếch (đã lột da), 50 g ớt chuông đỏ, 50 g ớt chuông vàng, 50 g ớt chuông xanh, 3 củ hành tím, 5 g tỏi băm, 10 g gừng, bột nêm, đường, tiêu, nước tương, tương ớt, hắc xì dầu, dầu ăn.

Cách làm: Ếch rửa sạch, để ráo, chặt làm tư. Ớt chuông đỏ, xanh vàng thái miếng vuông, cạnh 1,5cm. Hành tím bóc vỏ, củ lớn chẻ đôi, củ nhỏ để nguyên. Gừng gọt vỏ, thái sợi nhuyễn.

Phi thơm tỏi băm và gừng thái sợi với 1,5 thìa súp dầu ăn. Cho ếch vào xào. Nêm gia vị gồm 1 thìa súp hắc xì dầu, 1 thìa súp nước tương, 2 thìa súp tương ớt, 1/2 thìa súp bột nêm và 1 thìa súp đường. 2 phút sau, cho 1/2 bát nước vào. Đun 3 phút, cho ớt chuông và hành tím vào xào, đảo đều. Trút vào thố đất, đun trên lửa liu riu đến khi ếch mềm, tắt bếp. Rắc 1/2 thìa cà phê tiêu.