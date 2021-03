Những món nên thử ở Buôn Ma Thuột

Bò nhúng me

Đây là món mới xuất hiện ở Buôn Ma Thuột vài năm gần đây, hấp dẫn nhiều thực khách. Phần ăn phục vụ trên chảo, nhân viên hướng dẫn khách quét lớp bơ lên mặt chảo rồi đổ nước sốt me chua ngọt và hành tây, đợi sôi lăn tăn thì nhúng thịt bò thái mỏng với các loại rau vào. Nếu thực khách đổ hết nguyên liệu vào sẽ khiến thịt bò dai và mất vị thơm. Bò nhúng me được bán ở quán ăn trên đường Lê Thánh Tông, giá 150.000 đồng một phần.