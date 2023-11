Những món ăn nguy hiểm nhất thế giới

Keith Kantor, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, chia sẻ với tờ Insider danh sách những món dễ gây nguy hại với con người, trong đó có nhiều đặc sản nổi tiếng thế giới.

Cá nóc

Fugu (hay cá nóc) là món ăn phổ biến tại Nhật Bản nhưng được xếp vào danh sách những thực phẩm độc nhất thế giới. Tại Mỹ, việc nhập khẩu cá nóc bị kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ có một nhà cung cấp được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) chấp thuận. Nếu không được sơ chế và chế biến đúng cách, cá nóc có khả năng gây chết người cao hơn 1.200 lần so với xyanua , theo National Geographic.

Món sashimi cá nóc phổ biến ở Nhật Bản. Ảnh: The Daily Meal

Cá nóc từng bị cấm ở Nhật Bản từ năm 1570 đến khoảng 1870, nhưng ngày nay loại cá này rất phổ biến trong các nhà hàng. Cá nóc chứa chất độc tetrodotoxin trong các bộ phận nội tạng nên chỉ những đầu bếp giỏi có cấp chứng chỉ mới có thể chế biến và phục vụ khách loại thực phẩm này.

Phô mai giòi Casu Marzu

Casu Marzu là một loại phô mai truyền thống của vùng Sardinia, Địa Trung Hải, lên men nhờ giòi sống. Casu marzu được làm từ loại phô mai cừu truyền thống, cố ý cấy giòi vào đó thông qua những con ruồi được nuôi riêng có tên Piophila casei. Khi những con giòi nở ra, chúng đi qua hỗn hợp sền sệt này, phá vỡ chất béo trong món ăn và thúc đẩy quá trình lên men. Lúc này, kết cấu của miếng phô mai sẽ trở nên mềm, mịn. Tại Mỹ, phô mai Casu Marzu bị cấm vì lý do vệ sinh.

Bạch tuộc sống

Sannakji hay bạch tuộc sống là món ăn phổ biến ở Hàn Quốc. Mối nguy tiềm ẩn từ món ăn này là những xúc tu còn ngọ nguậy khi thực khách ăn sống. Những giác hút của bạch tuộc có thể dính chặt vào cổ họng nếu bạn không nhai kỹ. Theo tạp chí ẩm thực Mỹ Wine&Food, trung bình mỗi năm có sáu người chết vì nghẹn khi ăn sannakji.

Phô mai chưa tiệt trùng

Tương tự phô mai giòi, phô mai Camembert cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt ở Mỹ. Camembert là loại phô mai mềm trứ danh vùng Normandy, Pháp, được làm từ nguyên liệu thô, chưa tiệt trùng. Theo FDA, sữa chưa tiệt trùng có thể chứa tất cả các loại mầm bệnh và vi khuẩn gây hại, lây lan các bệnh nguy hiểm. Phô mai sữa tươi chưa ủ ít nhất 60 ngày sẽ bị cấm ở Mỹ, dù được nhập khẩu hay sản xuất trong nước.

Cá mập lên men

Cá mập lên men hay Hákarl là món ăn quen thuộc của người dân Iceland. Thịt cá mập gây hại cho sức khỏe con người nếu ăn sống. Thịt cá mập sống chứa hàm lượng urê và trimethylamine oxit cao. Chỉ cần cắn vài miếng thịt tươi chưa qua chế biến, bạn sẽ có cảm giác say. Theo Viện An toàn Thực phẩm Canada, ăn thịt cá mập sống với số lượng đủ lớn có thể gặp các vấn đề về đường ruột, suy nhược thần kinh, co giật hoặc thậm chí tử vong.

Những miếng thịt cá mập được phơi khô để làm món Hákarl. Ảnh: The Daily Meal

Do đó, người Iceland đã nghĩ ra cách chế biến đảm bảo an toàn khi ăn là phơi khô hoặc chôn trong đất từ ba đến năm tháng.

Củ sắn (củ khoai mì)

Củ sắn là thực phẩm quen thuộc tại các nước nhiệt đới, được chế biến thành các loại bánh hoặc ăn khi luộc chín. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, lá và rễ của sắn có thể tạo ra xyanua, dẫn đến ngộ độc cấp tính hoặc thậm chí tử vong. Cách tốt nhất để tránh độc từ loại củ này là nấu chín.

Hạt anh đào

"Hãy vứt bỏ hạt anh đào của bạn vì chúng có chứa hợp chất độc hại hydro xyanua", Tiến sĩ Kantor cho biết. Các chất này cũng có trong hạt quả đào, mận, mơ. Tuy nhiên, chất độc từ hạt các loại quả này không dễ dàng gây hại cho cơ thể. Theo Tiến sĩ Kantor, phải ăn một tấn hạt anh đào mới dẫn đến ngộ độc. Viện Y tế Quốc gia Mỹ giới hạn một người nặng 68 kg có thể hấp thụ là 703 miligam hydro xyanua mỗi ngày, tương đương với hàng trăm hạt anh đào.

Bích Phương (Theo Insider)