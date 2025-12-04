Những mẫu xe điện hóa làm khách hàng Trung Quốc hài lòng nhất

Xiaomi SU7 đồng hạng nhất với BMW i5 và Zeekr 001 trong bảng xếp hạng Chỉ số hài lòng người dùng xe năng lượng mới.

Hiệp hội Chất lượng Trung Quốc (CAQ) công bố kết quả Chỉ số hài lòng người dùng xe năng lượng mới (NEV-CACSI) năm 2025 tại Bắc Kinh vào ngày 3/12, theo China News.

Cùng có 82 điểm hài lòng trên tổng điểm 100 và đồng hạng nhất là Xiaomi SU7, BMW i5 và Zeekr 001. Chỉ thấp hơn một điểm là BYD Han EV, và lần lượt tiếp theo trong top 10 là những Xpeng P7+, Changan Qiyuan A07, Leapmotor C01, IM L6, Dongfeng eπ 007, và Geely Galaxy E8.

Ngoài ra, CAQ còn có danh sách những mẫu xe đứng đầu từng phân khúc, như xe điện mini là Wuling Hongguang Mini EV, Chery Little Ant và FAW Bestune Pony, hay SUV cỡ trung thuần điện là Tesla Model Y và Nio EC6, hoặc MPV hybrid là GAC Trumpchi E8 PHEV và Denza D9 DM-i.

Xe điện Xiaomi SU7 tại một showroom ở Trung Quốc. Ảnh: AFP

Chỉ số NEV-CACSI tổng thể năm 2025 đạt 80 điểm trên 100, tăng một điểm so với năm 2024, phản ánh sự cải thiện đáng kể về chất lượng và giá trị cảm nhận của chủ sở hữu. Điểm hài lòng của chủ sở hữu xe thuần điện và xe hybrid đều đạt 80 điểm, tăng lần lượt 2 và 1 điểm so với năm trước.

Khảo sát đánh giá xe theo 5 tiêu chí: mức độ hài lòng chung, chất lượng, độ tin cậy, hiệu suất và thiết kế, dịch vụ hậu mãi và dịch vụ bán hàng. Khảo sát năm 2025 thực hiện với 162 mẫu xe bán chạy, thu thập 25.303 phản hồi hợp lệ tại 128 thành phố thuộc 5 khu vực lớn của Trung Quốc. Kết quả cho thấy các thương hiệu xe điện (NEV) nội địa độc lập đạt điểm hài lòng ngang bằng với các thương hiệu liên doanh, với số lỗi được báo cáo trên 100 xe ít hơn, đặc biệt là ở hệ thống cabin thông minh.

Khảo sát cũng nêu bật những lĩnh vực vẫn còn nhiều quan ngại. Trên toàn ngành, số lỗi trên 100 xe đã tăng lên 109, tăng 18 lỗi so với 2024, trong đó cabin thông minh (31 lỗi), hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (22 lỗi) và các bộ phận nội thất (12 lỗi) chiếm 60% các vấn đề được báo cáo.

Bất chấp những thách thức này, mức độ hài lòng về chất lượng, độ tin cậy tăng lên 80,8 điểm và mức độ hài lòng về thiết kế hiệu suất tăng lên 81,1 điểm. Các ưu tiên của chủ sở hữu tiếp tục tập trung vào hiệu suất, độ tin cậy và sự thoải mái khi lái xe, trong khi sự quan tâm đến chi phí bảo dưỡng thấp hoặc tính thẩm mỹ của xe đã giảm.

CAQ đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dùng đối với ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc trong 11 năm liên tiếp kể từ 2015. Khảo sát năm 2025 bao gồm các hạng mục chính như sedan hybrid cắm sạc, SUV hybrid cắm sạc, SUV mở rộng phạm vi hoạt động, MPV hybrid cắm sạc, sedan điện, SUV điện và MPV điện.

Mỹ Anh