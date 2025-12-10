Những màu xe đẹp nhất năm 2025

Màu xanh ngọc của Cadillac và màu tím của Nissan nằm trong số những màu xe đẹp nhất năm nay.

Các nhà sản xuất ôtô đã không ngần ngại bổ sung những màu sắc mới vào dòng sản phẩm trong năm 2025. Tiếp nối xu hướng từ những năm gần đây, màu xanh lam, xanh lá cây và tím đã trở lại trong năm nay, với các thương hiệu như Audi, BMW và Chevrolet tận dụng nhu cầu màu sắc mới nổi.

Tuy nhiên, không phải màu nào cũng rực rỡ và bóng bẩy. Một số tông màu trung tính mới ra mắt tại Mỹ trong năm nay, như bạc, trắng và đen. Các tông màu đất như đồng và nâu vẫn là lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng, và với sự trỗi dậy của những chiếc SUV mạnh mẽ, chúng có thể sẽ trở nên phổ biến hơn nữa trong vài năm tới.

Theo công ty hóa chất Đức BASF Coatings, tính đến năm 2024, ít nhất 83% người mua xe vẫn chọn màu đơn sắc như trắng hoặc đen thay vì màu sáng hơn. Và điều đó phần lớn vẫn đúng vào năm 2025. Xám vẫn là một trong những lựa chọn màu sắc phổ biến nhất ở Mỹ, trong khi đen lại phổ biến ở các khu vực như châu Âu và châu Á Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, còn rất nhiều lựa chọn khác. Hơn 15 sắc thái mới tạo nên dấu ấn trong năm nay trên các phương tiện giao thông trên toàn cầu, từ màu đen tinh tế và xanh lam nhẹ nhàng hay xanh lá cây, đỏ rực rỡ.

Dưới đây là màu xe đẹp nhất của mỗi thương hiệu theo thứ tự bảng chữ cái:

Audi - xanh lam Malpelo

Hãng Đức giới thiệu màu xanh Malpelo trên mẫu sedan điện A6 E-Tron và crossover Q3 mới. Mặc dù Audi gọi nó là xanh lam, Malpelo thực sự gần với sắc xanh mòng két hoặc xanh ngọc lam dưới ánh sáng phù hợp.

BMW - xanh lam Avus và xám Telesto

BMW vốn không xa lạ với những gam màu tươi sáng. Năm nay, hãng xe hạng sang Đức tung ra một loạt sắc thái mới - bao gồm một vài lựa chọn sơn cổ điển.

Màu xanh Avus mới, nhưng nó trở lại dòng sản phẩm lần đầu tiên trên một chiếc xe sản xuất hiện đại, đặc biệt là trên phiên bản M340i Year Edition. Màu này được lấy cảm hứng từ cùng một tông màu đã ra mắt trên series 3 E36 (1990-2000).

Trong khi đó, xám Telesto đã xuất hiện trong các dòng xe của BMW một thời gian, nhưng chỉ gần đây mới trở nên phổ biến hơn trên các mẫu xe như M5 và M2.

Cadillac - xanh ánh kim Drift

Cùng việc nâng cấp giữa chu kỳ của mẫu sedan CT5, Cadillac giới thiệu một tùy chọn màu xanh mới cho dòng sản phẩm năm 2025: xanh ánh kim Drift. Màu sắc này sẽ gia nhập dòng sản phẩm cùng hai tùy chọn màu mới trên CT5 2025, xanh lam đậm ánh kim Space và xanh lục ánh kim Typhoon.

Tuy nhiên, trong số ba màu, xanh Drift là màu sắc mới được nhiều người yêu thích. Sắc xanh lam nhạt tinh tế, nhẹ nhàng, trông đẹp mắt khi kết hợp với các điểm nhấn màu đen và tùy chọn vành của CT5. Màu sắc này phù hợp nhất với phiên bản CT5-V Blackwing hầm hố (ảnh trên).

Chevrolet - tím Hysteria và xanh lục Roswell

Chevrolet mang đến một số màu sắc thú vị, đặc biệt là trên mẫu Corvette. Điểm mới trong năm nay là hai tông màu khiến chiếc C8 động cơ đặt giữa trở nên hấp dẫn hơn: tím Hysteria và xanh Roswell. Tím Hysteria được giới thiệu vào cuối năm 2024 cho xe đời 2025, cụ thể trên ZR1. Kết hợp bộ vành xe màu đồng, màu sắc này tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

Xanh Roswell là một sự bổ sung thú vị cho dòng sản phẩm ZR1 và ZR1X năm 2026. Nó không quá tối như một số sắc xanh khác từng thấy trên xe thể thao, như xanh lá cây của Aston Martin hay xanh British Racing của Jaguar. Nhưng màu xanh lá cây nhạt hơn lại đặc biệt hợp với các điểm nhấn màu đen và bộ vành tối màu của ZR1.

Kia - nâu Terrain

Nâu không phải là một màu sắc dễ phối. Vài năm gần đây đã chứng kiến sự hồi sinh của màu sắc này. Khi được phối màu đúng cách, đây là một màu sắc tuyệt vời cho xe hơi. Ví dụ điển hình: Kia Telluride 2027 và tùy chọn sơn nâu Terrain.

Khi ánh nắng mặt trời chiếu đúng vào màu nâu đặc trưng này, chiếc xe sẽ mang một tông màu giống như cát ẩm. Nhưng khi ánh sáng mờ dần, sẽ thấy một vẻ đẹp gần như bùn lầy. Dù theo cách nào thì cảm giác cũng phù hợp.

Lexus - trắng bạc Wind

Chỉ có trên phiên bản giới hạn IS 500 F Sport Ultimate Edition, màu sơn mới này mang đến vẻ ngoài sắc trắng bạc cho thân xe sắc sảo của IS500, kết hợp vành xe đen và nội thất da màu đỏ Circuit.

Màu sơn này sẽ không có sẵn trên các mẫu xe Lexus khác, và cũng sẽ không tồn tại lâu. Lexus chỉ có kế hoạch sản xuất 500 chiếc IS500 Ultimate Edition tại Mỹ, có nghĩa việc sở hữu chiếc IS 500 đặc biệt này sẽ không dễ dàng.

Morgan - tím hồng Armeria

Morgan có thể không mấy nổi tiếng ở Mỹ, nhưng nhà sản xuất xe thể thao Anh quốc này lại mang đến một sắc tím hồng tuyệt đẹp cho mẫu Supersport hiệu suất cao ở nước ngoài. Màu tím hồng Armeri ra mắt trong năm nay.

Nissan - tím Midnight

Tím Midnight chuyển từ gần như đen sang tím rồi sang xanh lá cây, tùy thuộc vào ánh sáng và góc nhìn. Những người hâm mộ Nissan GT-R thế hệ R34 có thể đã quen với màu sắc này. Giờ đây, những người hâm mộ dòng xe Z có thể hòa mình vào cuộc vui.

Porsche - vàng Olive Neo

Tùy thuộc vào mẫu xe và cách tùy chỉnh, bảng màu của Porsche dường như vô tận. Tuy nhiên, năm nay, công ty giới thiệu một màu mới cho chiếc 911 đặc biệt: vàng Olive Neo.

Được thiết kế dành riêng cho 911 Spirit 70 ra mắt tại Triển lãm ôtô Thượng Hải năm nay, ngoại thất Olive Neo kết hợp với huy hiệu vàng, các điểm nhấn màu đen, và quan trọng là nội thất tartan cổ điển với họa tiết Olive Neo và caro đen. 911 Spirit 70 chỉ được sản xuất giới hạn 1.500 chiếc.

Renault - xanh Hauts-de-France, vàng Pop

Hãng xe hơi Pháp ra mắt hai sắc thái mới cho hai mẫu xe mới dễ thương nhất: xanh Hauts-de-France trên chiếc 4 E-Tech và vàng Pop cho 5 E-Tech.

Sắc xanh tinh tế là sự pha trộn giữa các yếu tố xanh lam, ngọc lam và xanh lá cây, tạo nên một màu xanh lá cây hoàn hảo trên chiếc hatchback nhỏ bé 4 E-Tech.

Mặt khác, vàng Pop là một tùy chọn sáng hơn nhiều, ra mắt trên chiếc Renault 5 E-Tech lớn hơn, kết hợp các điểm nhấn màu đỏ và đen tinh tế trên một số phiên bản.

Toyota - xanh lục Everest, vàng Karashi, xanh lam Wave Maker

Năm nay, Toyota ra mắt hai màu mới cho dòng TRD: Everest và Wave Maker. Everest xuất hiện đầu tiên trên 4Runner TRD Pro, trong khi Wave Maker ra mắt vào cuối năm cho tất cả các mẫu TRD Pro.

Nhưng ngay cả Prius cũng tham gia vào cuộc vui màu sắc năm 2025. Toyota ra mắt Prius Nightshade với màu vàng Karashi mới kết hợp với các điểm nhấn tối màu, cả trong lẫn ngoài.

