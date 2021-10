Những mẫu ôtô có hàng ghế sau an toàn nhất

MỹViệc đánh giá mức độ bảo vệ người ngồi trong ôtô thường chỉ dành cho hàng ghế trước, nhưng xếp hạng của Consumer Reports tập trung vào hàng ghế sau.

Suốt nhiều năm, khách hàng mua ôtô vẫn sử dụng các bảng đánh giá độ an toàn để xác định mức độ bảo vệ của một chiếc xe đối với người ngồi bên trong khi có tai nạn xảy ra. Nhưng phần lớn các xếp hạng tập trung vào người ngồi ở hàng ghế trước.

Tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ, Consumer Reports (CR) vừa cung cấp bảng xếp hạng dành cho hàng ghế sau, giúp khách hàng so sánh độ an toàn ở hàng ghế sau của 35 mẫu xe phổ biến nhất và thuộc đời 2021-2022 tại thị trường này. Bảng xếp hạng vì thế cũng chia thành hai danh sách, gồm xe đời 2021 và 2022, nhưng Top 10 dưới đây gồm cả hai đời xe và chọn 10 xe có điểm cao nhất từ cả hai danh sách.

Mẫu xe Điểm xếp hạng Toyota Sienna 69 Nissan Rogue 66 Nissan Pathfinder 66 Honda Civic 66 Ford Bronco Sport 61 Cadillac Escalade 61 Ford F-150 XLT 61 Ford Mustang Mach-E 61 Toyota Venza 57 Mitsubishi Outlander 52

Điểm an toàn của hàng ghế sau được thiết kế cho người sử dụng thuộc mọi lứa tuổi, và dựa vào kết quả của những thử nghiệm an toàn cho trẻ em cũng như sự hiện diện của công nghệ an toàn chủ chốt giúp bảo vệ cả người lớn và trẻ nhỏ.

Ví dụ, cơ cấu chống căng dây an toàn và giới hạn tải trọng là hai công nghệ đã được chứng minh giúp giảm thương tích và cứu mạng người trên xe khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, khoảng một nửa số xe mới đời 2021 có những công nghệ này ở hàng ghế trước, và chỉ khoảng 40% trang bị cho hàng ghế sau, theo dữ liệu từ SaferCar được lưu giữ bởi Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

Hàng ghế sau trên mẫu Toyota Sienna được chấm điểm cao nhất. Ảnh: Motor1

Chỉ hơn 25% số xe có túi khí bên vốn được thiết kế đặc biệt để bảo vệ xương chậu và phần thân của người ngồi sau. Gần 30% có tính năng nhắc thắt dây an toàn cho hàng ghế sau dù nghiên cứu cho thấy hành khách thường không mấy mặn mà với việc thắt dây an toàn ở hàng ghế này.

Điểm đánh giá mới của CR nhắm tới những lo ngại về an toàn đặc biệt đối với hành khách ở hàng ghế sau. Ví dụ, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống luôn luôn nên ngồi ở hàng ghế sau, vì thế CR cũng đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của trẻ.

Việc đánh giá gồm việc lắp đặt dễ dàng với ghế trẻ em (cả loại đủ ghế và chỉ có bệ ngồi), tính năng nhắc có người ở hàng ghế sau, cơ cấu chống căng dây đai, tựa đầu của hàng ghế sau.

Đại diện CR cho biết: "Thông điệp từ thử nghiệm an toàn cho hàng ghế sau của chúng tôi không phải xe có điểm thấp là không an toàn, mà chúng không cung cấp sự bảo vệ cùng mức với những xe có điểm cao hơn".

Mỹ Anh