Những manh mối có thể giúp truy tìm sát thủ bắn chết CEO Mỹ

Dựa trên hình ảnh từ camera an ninh, phân tích vật chứng tại hiện trường, cảnh sát Mỹ đang nỗ lực dựng chân dung sát thủ bắn CEO Thompson giữa đường phố New York.

Brian Thompson, 50 tuổi, CEO công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare, bị bắn sáng 4/12 tại khu Midtown Manhattan, New York, khi đang trên đường đến khách sạn New York Hilton dự hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty.

Camera an ninh đã ghi lại cảnh nghi phạm mặc áo khoác đen trùm đầu, đeo balô màu xám xuất hiện từ dãy ôtô bên trái phía sau Thompson, rút súng bắn vào lưng ông từ khoảng cách 6 mét. Sau ít nhất ba phát đạn, CEO của một trong những công ty bảo hiểm y tế lớn nhất Mỹ gục xuống vỉa hè.

Sát thủ sau đó chạy băng qua đường vào một hẻm nhỏ, đi dọc Đại lộ số 6 rồi lên xe đạp điện chạy về phía Công viên Trung tâm, từ đó mất dấu.

Vụ ám sát gây chấn động nước Mỹ, bởi nó diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, tại một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới, buộc Sở Cảnh sát New York (NYPD) phải dốc toàn lực điều tra và truy lùng nghi phạm.

Jeffrey Maddrey, lãnh đạo NYPD, cho biết sở sẽ triển khai các đơn vị trực thăng, máy bay không người lái (UAV), chó nghiệp vụ để truy lùng một sát thủ "có nhiều kinh nghiệm dùng súng" trong một vụ giết người "rất táo tợn".

"Với vụ án nghiêm trọng như thế này, chúng tôi không tiếc chi phí", ông Maddrey nói.

Các điều tra viên đã phân tích mọi video trích xuất từ các camera an ninh xung quanh, phỏng vấn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình ông Thompson cũng như xem xét các tài khoản mạng xã hội của CEO này để tạo dòng thời gian về vụ án.

Đến cuối ngày 4/12, cảnh sát New York đã công bố ít nhất 5 hình ảnh, video về nghi phạm. Các hình ảnh cho thấy nghi phạm xuất hiện lúc sáng sớm ở khu Upper West Side, cầm theo một vật dường như là pin xe đạp điện. Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm có thể đã đi tàu điện ngầm từ Upper West Side đến khu Midtown Manhattan, nơi gây án cách đó 5 km.

Camera an ninh từ quán cà phê Starbucks trên Đại lộ số 6 cho thấy nghi phạm đã vào quán để mua hai thanh năng lượng, một chai nước, một cốc cà phê trước khi ra đường đứng phục kích ông Thompson ở vị cách quán khoảng hai dãy nhà.

Danh tính và động cơ gây án của sát thủ này vẫn là ẩn số, nhưng cảnh sát New York đã phát hiện ba viên đạn 9 mm tại hiện trường có khắc các chữ "deny" (từ chối), "depose" (làm chứng) và "defend" (bảo vệ), có thể là lời nhắn mà sát thủ để lại.

Ngoài ba viên đạn, cảnh sát cũng tìm thấy cốc cà phê và chai nước nghi phạm mua ở quán Starbucks trong thùng rác gần hiện trường, cùng một điện thoại được cho là do sát thủ làm rơi khi chạy vào hẻm tẩu thoát.

Cảnh sát có thể tìm vân tay hoặc ADN trên các vật chứng này, cũng như phân tích dữ liệu của chiếc điện thoại. Ngay cả khi đó là điện thoại dùng một lần, nó vẫn có thể cung cấp nhiều thông tin giá trị về các cuộc hội thoại của sát thủ trước khi gây án.

Các nhà điều tra đang tìm kiếm hai tang vật quan trọng của vụ án là khẩu súng gắn nòng giảm thanh và xe đạp điện mà nghi phạm dùng để tẩu thoát.

Cảnh sát cũng đã yêu cầu bảo vệ, ban quản lý các tòa nhà gần đó tiếp tục cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Họ sẽ phân tích từng khung hình để tìm ra mọi dấu vết có thể liên quan đến nghi phạm.

Sau vụ khủng bố 11/9/2001, Sở Cảnh sát New York với sự giúp đỡ của chính phủ đã đầu tư nguồn lực mở rộng năng lực giám sát an ninh. Thành phố New York hiện có hệ thống camera an ninh trải rộng và dày đặc từ cả khu vực công - tư, giúp cảnh sát dễ dàng xác định vị trí của người dân.

New York có năng lực điều tra vượt trội hơn hầu hết các thành phố khác tại Mỹ nhờ hệ thống camera trải khắp 5 quận này, song quá trình truy tìm nghi phạm thường không dễ dàng và nhanh chóng.

Tháng 4/2022, cảnh sát New York mất hơn 31 giờ để bắt Frank James, dù hành động nổ súng trên tàu điện ngầm ở Brooklyn vào giờ cao điểm của người này bị camera an ninh ghi lại.

"Quá trình này không nhanh như trên TV, mà kéo dài và mệt mỏi. Các điều tra viên cần phân tích hàng chục nghìn giờ video, từ tất cả các nguồn camera", Brittney Blair, chuyên gia điều tra, an ninh tư nhân ở New York, nói.

Bà Blair cho hay dù sở hữu công nghệ giám sát hiện đại, cảnh sát New York vẫn sẽ phải dựa vào các điều tra viên sắc sảo, nhiều kinh nghiệm để tìm ra nghi phạm.

"Không có công nghệ kỳ diệu nào có thể nhận dạng một người ngay lập tức, nhưng Manhattan là lựa chọn tồi nhất để sát thủ làm nơi gây án", bà nói, bày tỏ tin tưởng cảnh sát sẽ sớm tìm ra nghi phạm.

