Những màn gây chú ý tại Oscar 2024

Chương trình bắt đầu lúc 6h hôm 11/3 (giờ Hà Nội), sớm hơn một tiếng so với những năm gần đây. Theo Hollywood Reporter, thời gian bắt đầu và kết thúc sớm của lễ trao giải cùng sự góp mặt của bom tấn Oppenheimer góp phần làm tăng lượng khán giả xem show. Nielsen ghi nhận lượt xem đạt đỉnh điểm trong 30 phút cuối với 21,9 triệu người.

Bên cạnh những màn trao giải quan trọng, Oscar 2024 có nhiều khoảnh khắc gây chú ý.

John Cena khỏa thân trên sân khấu

John Cena khỏa thân trên sân khấu Oscar (YouTube Deadline Hollywood) Khoảnh khắc John Cena khỏa thân ở Oscar 2024. Video: YouTube Deadline Hollywood

John Cena khiến khán phòng ngỡ ngàng với tạo hình "trần như nhộng" khi đảm nhiệm vai trò xướng tên người chiến thắng Phục trang xuất sắc. Đây là ý tưởng của Jimmy Kimmel và John Cena nhằm gợi lại sự việc một người đàn ông khỏa thân trên sân khấu Oscar 1974.

Trước khi xuất hiện trước khách mời, Cena vờ không muốn bước ra và có màn đối thoại hài hước với người dẫn chương trình. Sau đó, cựu đô vật tiến ra sân khấu với tình trạng không quần áo, dùng phong bì đựng kết quả che vùng nhạy cảm. Anh thậm chí không thể mở phong thư, nhờ Kimmel cứu nguy bằng cách quấn rèm lên người. Trên thực tế, John Cena không khỏa thân hoàn toàn mà vẫn mặc trang phục bảo hộ màu da.

Giải thưởng Thiết kế trang phục xuất sắc thuộc về Holly Waddington - nhà sáng tạo phục trang của Poor Things.

'Bố già' Al Pacino vội công bố kết quả Phim hay nhất

Tài tử 84 khiến người theo dõi Oscar bất ngờ khi không đọc tên các tác phẩm đề cử Phim hay nhất như truyền thống, thay vào đó, Al Pacino công bố nhanh Oppenheimer chiến thắng. Hành động này của sao Godfather bị một bộ phận khán giả chỉ trích, nói ông đã làm giảm mức độ hồi hộp vốn có của hạng mục quan trọng nhất. Mặt khác, nhiều người cho rằng sai sót này thú vị, khiến buổi trao giải hài hước hơn. Nói về sự cố, nghệ sĩ cho biết bản thân chỉ làm theo yêu cầu của Viện Hàn lâm do trước đó những cái tên đã được đề cập suốt buổi lễ.

Al Pacino vội đọc kết quả Phim hay nhất Oscar 2024 Al Pacino trên sân khấu Oscar 2024. Ảnh: ABC

"Tôi hiểu việc nhận đề cử là một cột mốc lớn trong đời nghệ sĩ và nếu không được công nhận đầy đủ, điều đó thật xúc phạm và đau lòng. Tôi nói điều này với tư cách người có mối quan hệ sâu sắc với các nhà làm phim, diễn viên và nhà sản xuất. Tôi thực sự đồng cảm với những cái tên đã bị bỏ qua, đó là lý do tôi cần lên tiếng về việc này", Al Pacino nói trên Variety hôm 11/3.

Jimmy Kimmel tri ân các nhân viên làm phim

Các nhà làm phim cùng lên sân khấu Oscar 2024. Ảnh: Youtube Jimmy Kimmel Live

Sau bài phát biểu mở màn, Jimmy Kimmel đề cập đến sự hồi phục của ngành giải trí sau cuộc đình công kép năm 2023. Anh cảm ơn Teamster - Liên đoàn lao động Mỹ - đã đồng hành các nhân viên hậu cần, nghệ sĩ, biên kịch vượt qua khó khăn. Kimmel cho rằng giới Hollywood có vẻ "kiêu căng và hời hợt" nhưng bản chất lại là tập thể đoàn kết. Anh khép lại bài tri ân bằng việc mời những nhà chế tác phim lên sân khấu. Cả khán phòng đồng loạt đứng dậy, vỗ tay tri ân đóng góp của nhà làm phim.

Sân khấu I'm Just Ken của Ryan Gosling

Sân khấu I'm Just Ken của Ryan Gosling Sân khấu 'I'm Just Ken" của Ryan Gosling. Video: YouTube Atlantic Records

Ryan Gosling khuấy động không khí Oscar với ca khúc I'm Just Ken cùng 62 vũ công, 24 mô hình đầu búp bê và sự góp mặt của nghệ sĩ guitar Slash từ ban nhạc rock Guns N'Roses. Theo Variety, sân khấu được lấy cảm hứng từ thước phim kinh điển của Marilyn Monroe khi biểu diễn bài hát Diamonds Are A Girls Best Friend trong phim Gentlemen Prefer Blondes (1953). Anh xuống hàng ghế khán giả mời Emma Stone hát cùng, kéo tay người quay phim lên sân khấu, biến không gian trao giải thành "kính vạn hoa màu hồng", theo Rolling Stones.

Chú chó Messi có ghế ngồi tại Oscar

Bên cạnh dàn sao lớn, sự xuất hiện của chú chó Messi bảy tuổi thuộc giống Border Collie, trong phim Anatomy of a Fall, thu hút nhiều sự chú ý. Suốt sự kiện diễn ra bốn tiếng, Messi ngồi ngay ngắn, không sủa hay phá rối. Các phóng viên còn chụp được các khoảnh khắc chú chó nhìn thẳng vào camera, vỗ tay nhờ chân giả gắn trên ghế. Anatomy of a Fall nhận giải Kịch bản xuất sắc Oscar 2024.

Chó Messi vỗ tay Chú chó Messi "vỗ tay" tại Oscar 2024. Video: ABC News

Oscar - giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải 2024 diễn ra trong thời điểm Hollywood hỗn loạn, các dự án ít được sản xuất do ảnh hưởng từ cuộc đình công kép và sự phát triển của nền tảng chiếu phim trực tuyến.

