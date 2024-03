Chú chó Messi có ghế riêng ở Oscar

Chú chó giống Border Collie, tên Messi, xuất hiện trong phim "Anatomy of a Fall", được dành riêng một ghế tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96.

Tại sự kiện diễn ra sáng 11/3 (giờ Hà Nội), chú chó gây chú ý khi xuất hiện cùng đoàn phim Anatomy of a Fall. MC Kimmel đã giới thiệu Messi trong phần mở đầu chương trình và đùa: "Là một chú chó nhưng Messi đã được trao cho vai diễn của năm trong Anatomy of a Fall. Tôi chưa thấy diễn viên Pháp nào ăn và nôn như vậy từ sau Gerard Depardieu". Trước đó, theo Vanity Fair, Messi nhiều khả năng không xuất hiện.

Chó Messi tại sự kiện. Ảnh: ABC

Suốt sự kiện diễn ra bốn tiếng, Messi ngồi ngay ngắn, không sủa hay phá rối. Các phóng viên còn chụp được các khoảnh khắc chú chó nhìn thẳng vào camera. Nhiều người dùng mạng xã hội X chia sẻ ảnh của Messi, khen chú "tự tin, cười đẹp".

Trước đó, Messi từng tham dự tiệc chiêu đãi những người được đề cử Oscar hồi tháng 2. Laura Martin, chủ nhân, người huấn luyện Messi, nói với Hollywood Reporter rằng chú chó chơi đùa cùng Billie Eilish trong khoảng 10 phút. Khi ra hành lang, Messi đi đến chỗ Bradley Cooper và làm thân.

Messi bảy tuổi, xuất hiện trong Anatomy of a Fall của Justine Triet, tác phẩm kịch tính kể về người phụ nữ bị cáo buộc tội giết chồng, nhân chứng duy nhất của cô là cậu con trai mù và chú chó của họ. Tác phẩm được đề cử năm giải Oscar, thắng giải Kịch bản gốc xuất sắc.

Đạo diễn Justine Triet cho biết Messi là một phần không thể thiếu trong phim. Trong một số cảnh, cô quay dưới góc nhìn của chó. "Chú chó là một nhân vật như bao người khác và điều đó rất quan trọng đối với tôi", Justine Triet nói.

Khi Anatomy of a Fall công chiếu lần đầu tại Cannes tháng 5/2023, Messi đã giành Palm Dog, giải phụ do các nhà phê bình điện ảnh quốc tế trao tặng cho các con chó, hoặc đàn chó có màn thể hiện tốt. Phần thưởng gồm một chiếc vòng cổ bằng da cho chó có chữ "Palm Dog". Tên hạng mục này là một cách chơi chữ so với giải "Cành Cọ Vàng" (Palme d'Or) - giải quan trọng nhất ở sự kiện.

Trailer 'Anatomy of a Fall' Trailer "Anatomy of a Fall", Messi xuất hiện ở 0:22. Video: CGV

Thanh Thanh (theo Hollywood Reporter)