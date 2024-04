Diễn viên Zendaya lúc làm "công chúa Mặt trời", khi hóa chiến binh, Lọ Lem ở Met Gala.

Những màn biến hóa của Zendaya ở Met Gala Video: Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Us

Zendaya, 28 tuổi, có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Diễn viên là một trong bốn host của Met Gala năm nay bên Jennifer Lopez, Bad Bunny, Chris Hemsworth. Sự kiện diễn ra ngày 6/5 tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan.

5 năm qua, Zendaya luôn vào nhóm sao mặc đẹp mỗi lần xuất hiện ở sự kiện. Theo Vogue, cô chưa bao giờ mắc lỗi trang phục. Cô cũng mới chỉ năm lần dự Met Gala, nhưng tài biến hóa phong cách của cô khiến Anna Wintour đánh giá cao, mời cô giữ vị trí dẫn dắt buổi tiệc thời trang lớn nhất hành tinh. Năm 2021, Zendaya từng được CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ.

Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming, The Greatest Showman, Shake it Up, Dune... Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhờ phim Euphoria. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội.

Sao Mai