'Những lý do tai nạn giao thông giảm đáng kể dịp Tết'

Tôi cho rằng việc tai nạn giao thông giảm đáng kể trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không phải là điều ngẫu nhiên.

Sau khi xem biểu đồ tổng hợp về tình hình tai nạn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cụ CSGT, tôi thực sự cảm thấy phấn khởi. Là một người dân thường xuyên di chuyển dịp Tết, tôi hiểu rõ nỗi lo tai nạn, ùn tắc hay những vụ va chạm đáng tiếc luôn ám ảnh mỗi chuyến du xuân. Vì thế, việc số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm trước là tín hiệu tích cực rất đáng ghi nhận, cho thấy những thay đổi trong cách quản lý giao thông đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Tư liệu của Cục CSGT.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thay đổi tư duy của lực lượng Cục CSGT khi không còn coi Tết là ngoại lệ mà xác định ngày nào cũng là cao điểm. Trước đây nhiều người vẫn nghĩ Tết là thời điểm nới lỏng kiểm soát, nhưng nay việc ra quân kiểm tra nồng độ cồn ngay từ sáng mùng Một đã gửi đi thông điệp rất rõ ràng pháp luật không có ngày nghỉ. Chính sự nghiêm khắc đó khiến người tham gia giao thông tự điều chỉnh hành vi, đặc biệt là thói quen uống rượu bia rồi lái xe, một nguyên nhân lớn gây tai nạn nhiều năm qua.

Tôi cũng đánh giá cao việc lực lượng chức năng tập trung xử lý xe khách và xe kinh doanh vận tải. Đây là nhóm phương tiện nếu vi phạm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng do chở nhiều người. Những mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng không chỉ mang tính răn đe mà còn buộc doanh nghiệp vận tải phải tự siết chặt quản lý tài xế và phương tiện. Cùng với đó, việc xử lý nghiêm các lỗi như chạy quá tốc độ, chở quá số người hay thanh thiếu niên vi phạm là những nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Một điểm tiến bộ nữa là ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông. Hệ thống camera AI phạt nguội và dữ liệu phân tích lưu lượng giúp lực lượng chức năng chủ động điều tiết, mở làn khẩn cấp hay phân luồng hợp lý. Ví dụ, việc tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều mùng 6 Tết đã giúp dòng xe về thành phố lưu thông an toàn, tránh cảnh ùn tắc kéo dài như trước. Ngoài ra, việc tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic hay fanpage trên mạng xã hội cho thấy người dân cũng đang tham gia giám sát giao thông, tạo nên mạng lưới kiểm soát rộng khắp.

Là độc giả theo dõi tin tức hằng ngày trên VnExpress, tôi cảm nhận rõ bức tranh giao thông Tết năm nay sáng sủa hơn. Điều đáng mừng không chỉ nằm ở con số giảm tai nạn, mà còn ở sự thay đổi nhận thức của cộng đồng. Khi người dân hiểu rằng tuân thủ luật là để bảo vệ chính mình, còn lực lượng chức năng kiên quyết nhưng minh bạch, thì trật tự giao thông sẽ dần đi vào nền nếp bền vững.

Tôi tin rằng nếu những biện pháp này tiếp tục được duy trì và mở rộng trong các dịp lễ khác, tình hình tai nạn giao thông sẽ còn cải thiện hơn nữa. Với tư cách một người dân, tôi thật sự vui mừng và hy vọng những cái Tết sau, chuyện đường về quê hay du xuân an toàn sẽ trở thành điều bình thường.

Độc giả Vũ Vũ