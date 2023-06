Những lý do nên bổ sung vitamin D3 kết hợp với lợi khuẩn

Sự kết hợp này giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, ngừa rối loạn tiêu hóa, tăng khả năng sản sinh K2 giúp cơ thể hấp thu tốt vitamin D.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, vitamin D có vai trò quan trọng với cơ thể. Nó giúp duy trì chức năng cơ bắp, cung cấp chất chống oxy hóa, xây dựng và duy trì sức khỏe xương...

Nhiều phụ huynh thấy con còi cọc liền bổ sung vitamin D cùng nhiều vi chất, chất dinh dưỡng, tăng đề kháng. Tuy nhiên, con vẫn còi cọc và hay ốm vặt, tình trạng sức khỏe không cải thiện. Trẻ em có hệ tiêu hóa còn non nớt, khó hấp thu được trọn vẹn lượng vitamin D3 trong thực phẩm cũng như các sản phẩm bổ sung D3 thông thường. Nhiều trường hợp trẻ chậm lớn không phải do bổ sung vitamin D3 không đủ mà là do hệ tiêu hóa của trẻ chưa đủ hoàn thiện để hấp thu được hết lượng vitamin D3. Để việc bổ sung vitamin D đạt hiệu quả tốt nhất, các mẹ cần lưu ý kết hợp bổ sung phức hợp vitamin D3 với lợi khuẩn.

Lợi khuẩn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, phòng ngừa rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, khó tiêu...) ở trẻ em, đặc biệt là sau khi trẻ dùng kháng sinh kéo dài. Bên cạnh đó, lợi khuẩn còn có khả năng sản sinh vitamin K2, giúp tăng hấp thu vitamin D3 và canxi vào ruột, thúc đẩy quá trình mọc răng, mọc tóc. Trẻ được bổ sung đủ vitamin D còn có triển vọng hơn trong hành trình phát triển chiều cao.

Tiến sĩ Dũng cho biết thêm, khi vitamin D có sự phức hợp với lợi khuẩn sẽ kích thích các tế bào miễn dịch hoạt động làm tăng số lượng bạch cầu, giúp trẻ tăng sức đề kháng. Trẻ có sức đề kháng tốt sẽ giảm được ốm vặt và các bệnh lý đường hô hấp.

"Phụ huynh có thể tìm hiểu sản phẩm phức hợp vitamin D3 và lợi khuẩn, tích hợp nhiều công dụng trong một cho trẻ sử dụng nhằm giúp trẻ nhanh mọc răng, mọc tóc, hỗ trợ tăng đề kháng, tăng cường tiêu hóa, giảm ốm vặt. Việc này còn giảm được tình trạng bổ sung quá nhiều loại chất vào cơ thể một lúc, gây quá tải dẫn đến khó hấp thu", Tiến sĩ Dũng cho biết.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một số dấu hiệu cho thấy trẻ đang bị thiếu hụt vitamin D các mẹ cần chú ý như trẻ hay quấy khóc đêm, giật mình khi ngủ. Trẻ ra nhiều mồ hôi về đêm, ngay cả khi trời lạnh (mồ hôi trộm). Trẻ bị rụng tóc vành khăn, tóc mọc chậm. Trẻ chậm mọc răng, răng mọc không cân đối, chậm biết lẫy, bò, đi...

Trẻ thiếu vitamin D có thể chịu nhiều ảnh hưởng không tốt với sức khỏe, cả về thể chất và trí não. Trẻ cũng có thể gặp các di chứng hoặc biến chứng của thiếu vitamin D3 như còi xương, chân vòng kiềng, cong vẹo cột sống, co giật do hạ canxi máu...

Trẻ thiếu vitamin D3 dẫn đến tình trạng chậm mọc răng. Ảnh: Freepik

Theo Viện Dinh dưỡng Việt Nam, kết quả của một cuộc điều tra vi chất ở 19 tỉnh năm 2010 cho thấy, khẩu phần vitamin D hàng ngày chỉ cung cấp 10,6% nhu cầu khuyến nghị cho trẻ em 1-3 tuổi. Tỷ lệ thiếu vitamin D là 62,1% trẻ em ở thành thị và 53,7% trẻ em nông thôn.

Lê Anh