Những lý do không nên có 'vùng xanh' nồng độ cồn

Có bao nhiêu lý do để thiết lập "vùng xanh" thì cũng có bấy nhiêu lý do để nói không với nồng độ cồn.

Đối với 'Những lý do nên có vùng xanh nồng độ cồn' tôi cho rằng cuối cùng thì vẫn chỉ là lý do chả đâu vào đâu. Tôi cũng xin đưa ra những lý do ngược lại với những điều này nhé.

Thứ nhất, chính vì nồng độ cồn luôn có sai số nhưng số 0 thì không bao giờ sai nên chỉ căn cứ vào số 0 thôi.

Thứ hai, những món làm tăng nồng độ cồn không nhiều lắm và không phải lúc nào khi ra đường người ta cũng ăn những món này. Đối với những trường hợp này, không may bị thổi lên nồng độ cồn thì có thể đi xét nghiệm máu hoặc ngồi đợi 10-15 phút rồi thổi lại. Những đồ ăn này không mất nhiều thời gian để tiêu biến nồng độ cồn.

Thứ ba, với lý do đồ uống có cồn có đóng góp cho phát triển kinh tế (ngành kinh doanh ăn uống, nhà hàng). Vậy phải uống bao nhiêu chén rượu để góp phần phát triển kinh tế. Tôi chưa thấy có thống kê hay báo cáo phân tích về vấn đề này.

Thứ tư, điều gì chắc chắn nồng độ ít thì lái xe vẫn an toàn, nhiều người tửu lượng kém uống ít cũng đâu có đi lại chắc chắn đâu.

Thứ năm, nghiên cứu nào cho thấy người tửu lượng thấp ít uống rượu. Đôi khi họ không uống vì họ không thích mà họ uống để giao lưu và công việc.

Thứ sáu, việc nồng độ cồn quy định là 0 để đảm bảo nguyên nhân gây ra tai nạn do rượu, bia là 0% (nếu ai cũng chấp hành).

Thứ bảy, nếu không chặt chẽ quy định về nồng độ cồn thì công bằng ở đâu với các nạn nhân. Tiền là thứ rẻ nhất mà có thể mất, chứ mạng thì tiền nào đền nổi. Phạt người uống rượu thì người uống rượu mất tiền còn nạn nhân thì mất nhiều thứ khác.

Độc giả Trungacs