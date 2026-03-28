Những lợi thế sức khỏe bất ngờ của người thấp lùn

Nghiên cứu cho thấy người có vóc dáng thấp bé sở hữu những "ưu thế ngầm" về sức khỏe như giảm nguy cơ ung thư, huyết khối và gãy xương.

Chiều cao không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Theo nghiên cứu, những người chiều cao khiêm tốn thường nguy cơ mắc bệnh thấp hơn so với người cao. Đặc biệt, nam giới cao khoảng 1,57 m thường sở hữu gene trường thọ.

Cứ cao thêm 10 cm, nguy cơ ung thư tăng gần 20%

Năm 2014, một nghiên cứu tại Thụy Điển thực hiện hơn 5 triệu người cho thấy cứ mỗi 10 cm chiều cao tăng thêm, nguy cơ mắc ung thư ở phụ nữ tăng 18% và ở nam giới là 11%.

Đặc biệt, phụ nữ cao có nguy cơ mắc ung thư vú hơn 20% so với người thấp bé. Trong khi đó, nguy cơ ung thư biểu mô hắc tố (melanoma) ở cả hai giới tăng khoảng 30% cho mỗi 10 cm chiều cao.

Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng chỉ ra rằng người cao có nguy cơ mắc các bệnh ung thư thận, buồng trứng, tuyến tụy, đại trực tràng và tiền liệt tuyến cao hơn. Các nhà khoa học giả thuyết rằng người cao có số lượng tế bào nhiều hơn và nồng độ hormone tăng trưởng cao hơn, làm tăng khả năng đột biến tế bào dẫn đến ung thư.

Nguy cơ huyết khối giảm 65% ở người thấp lùn

Một nghiên cứu năm 2017 khảo sát hơn 2 triệu anh chị em ruột, cho thấy người cao có nguy cơ mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch lớn hơn nhiều.

Với nam giới, những người cao dưới 1,6 m có nguy cơ huyết khối thấp hơn 65% so với những người cao từ 1,88 m trở lên. Còn phụ nữ cao dưới 1,55 m nguy cơ thấp hơn 69% so với người cao từ 1,83 m trở lên.

Lý do được đưa ra là đôi chân dài đồng nghĩa với các mạch máu dài hơn, có thể làm chậm tốc độ máu trở về tim, từ đó tăng khả năng hình thành cục máu đông.

Một bệnh nhi đo chiều cao tại bệnh viện. Ảnh: Minh Thư

Trọng tâm thấp giúp giảm nguy cơ ngã và gãy xương

Đối với người cao, gãy xương hông là mối đe dọa lớn hơn cả ung thư. Một phân tích tổng hợp năm 2016 cho thấy mối liên hệ tiềm tàng giữa chiều cao và nguy cơ gãy xương hông.

Người cao có trọng tâm cơ thể cao hơn nên dễ bị ngã. Khi ngã, lực tác động xuống mặt đất của người cao cũng lớn hơn, làm tăng khả năng chấn thương nghiêm trọng. Ngược lại, người thấp có trọng tâm thấp, độ ổn định tốt hơn, giúp giảm cả tần suất lẫn mức độ nguy hiểm khi va chạm.

Nam giới thấp bé thường mang gene trường thọ FOXO3

Số liệu thống kê cho thấy người thấp thường sống thọ hơn người cao trung bình 2-5 năm. Một nghiên cứu năm 2014 trên nam giới người Mỹ gốc Nhật phát hiện những người thấp bé có khả năng mang gene bảo vệ FOXO3.

Nghiên cứu chia thành hai nhóm, người cao từ 1,57 m trở xuống và cao từ 1,62 m trở lên. Kết quả cho thấy nhóm cao từ 1,57 m trở xuống sống lâu nhất. Chiều cao càng tăng, tuổi thọ có xu hướng càng giảm. Ngoài ra, cơ thể nhỏ nhắn thường ít mắc các bệnh mạn tính liên quan đến chế độ ăn uống, nhất là ở độ tuổi trung niên và về già.

Dù các nghiên cứu chỉ ra những lợi thế của người thấp, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa chiều cao và tuổi thọ vẫn còn nhiều điều cần khám phá. Bất kể bạn cao hay thấp, việc duy trì lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì cân nặng hợp lý, vẫn là yếu tố then chốt quyết định sức khỏe lâu dài.

Mỹ Ý (Theo St Headline)