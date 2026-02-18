Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, thăm thân, du xuân tăng cao khiến mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng. Bên cạnh niềm vui sum họp, thực tế cho thấy không ít tài xế vì tâm lý chủ quan, nể nang hoặc vội vàng đã vi phạm quy định giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Phổ biến nhất là tình trạng đỗ xe bừa bãi trước nhà, trước cổng đền chùa, khu vui chơi hoặc dọc các tuyến đường trung tâm để tiện đi lễ, du xuân, chúc Tết, chụp ảnh. Không ít trường hợp dừng, đỗ xe ngay tại lòng đường, trên vỉa hè, che khuất tầm nhìn hoặc cản trở phương tiện khác. Hành vi này không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn làm tăng nguy cơ va chạm.

Nhiều lái xe nghĩ ngày Tết lực lượng chức năng sẽ du di nhưng thực tế hệ thống camera AI "không nghỉ Tết". Theo Nghị định 168/2024, đỗ ôtô ở nơi bị cấm, gây cản trở giao thông bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng, xe máy bị phạt 400.000 - 600.000 đồng. Mức phạt lên đến 22 triệu đồng nếu gây tai nạn.

Một lỗi khác thường gia tăng trong dịp lễ Tết là uống rượu, bia rồi vẫn lái xe. Tâm lý uống một chút không sao, nhà gần hay nể lời mời khiến nhiều người bỏ qua nguyên tắc an toàn. Tuy nhiên, rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống. Theo quy định, người lái ôtô có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở dù ở mức thấp vẫn bị xử phạt nghiêm, với mức phạt tiền lên tới hàng chục triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian dài. Với xe máy, mức phạt cũng tăng mạnh so với trước đây.

Đây được xem là một trong những nhóm hành vi bị xử lý nặng nhất. Đặc biệt, ngay từ 10h ngày mùng 1 Tết, lực lượng chức năng đã ra quân để triệt để xử phạt hành vi này. Theo Nghị định 168/2024 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phạt cao nhất 40 triệu đồng với ôtô và 10 triệu đồng với xe máy.

Vượt đèn đỏ cũng là lỗi dễ gặp khi lưu lượng phương tiện vắng hơn thường ngày, nhiều người sốt ruột muốn đi nhanh để kịp giờ hẹn hoặc thấy đường vắng mà phải dừng chờ ở ngã nhiều ngã tư lên tới hơn 100 giây nên vượt qua. Chỉ một vài giây nóng vội có thể dẫn đến va chạm nghiêm trọng tại các nút giao. Theo Nghị định 168/2024, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt 18-20 triệu đồng (gây tai nạn 20-22 triệu) đối với ôtô và 4-6 triệu đồng (gây tai nạn 10-14 triệu) đối với xe máy.

Ngoài ra, chở quá số người quy định, đặc biệt với xe máy chở ba, chở bốn trong những chuyến du xuân ngắn, vẫn diễn ra phổ biến. Không ít phụ huynh để trẻ em đứng phía trước, không có thiết bị bảo hộ phù hợp. Theo quy định, người điều khiển xe máy chở quá số người hoặc không đội mũ bảo hiểm cho mình và người ngồi sau sẽ bị xử phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Với trẻ em từ 6 tuổi bắt buộc đội mũ bảo hiểm, hành vi vi phạm cũng bị xử lý tương tự.

Tết là thời điểm sum vầy nhưng cũng là giai đoạn tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng. Sự tự giác, tỉnh táo và tuân thủ luật lệ vẫn là lá chắn an toàn nhất cho mỗi hành trình đầu năm.

Nguyên Vũ