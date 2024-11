Những lợi ích với sức khỏe của Omega 3 in 1

Chứa axit béo từ động vật - thực vật kết hợp, Omega 3 in 1 cung cấp vi chất dinh dưỡng cần thiết cho mắt, não, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhiều độ tuổi khác nhau.

Omega-3 - thành phần dinh dưỡng có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Theo chuyên trang về vi chất dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng quốc gia, Omega-3 là tiền chất của DHA (chữ viết tắt của Docosahexaenoic acid) - một thành phần quan trọng trong cấu tạo của não bộ và EPA (viết tắt của Eicosapentaenoic acid) - một thành phần có nhiều tác dụng chống viêm.

Omega-3 là một loại axit béo đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu với cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng. Cụ thể, Omega-3 là thành phần chính cấu tạo nên lớp màng ngoài của tế bào, từ đó giúp mọi cơ quan trong cơ thể làm việc hiệu quả.

Sản phẩm Omega 3 in 1. Ảnh: Phạm Lê Bảo

Loại axit béo này giúp giảm triglyceride (một chất béo trung tính, mà nếu cơ thể quá nhiều sẽ đối diện nguy cơ mắc bệnh tim, mạch máu, viêm tụy cấp...), ngăn ngừa hình thành cục máu đông, giảm huyết áp và chống viêm. Do đó, omega-3 có tác dụng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ.

Không chỉ có lợi cho tim mạch, Omega-3 còn giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Đối với hệ miễn dịch, Omega-3 giúp tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch như tế bào T và tế bào B, hỗ trợ chúng tiêu diệt các tác nhân gây bệnh. Nhờ Omega-3, cơ thể sẽ dễ dàng chống lại các vi khuẩn, virus và nấm gây bệnh.

Axit béo Omega-3 còn có tác dụng giảm viêm trên da, tăng cường độ ẩm, duy trì tóc bóng mượt... Vì thế, khi muốn duy trì sắc đẹp và sự trẻ trung, nhiều người tìm đến Omega-3.

Một bài viết đăng trên trang Medical News Today, dẫn nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Tây Ban Nha với 2.240 người sau 11 năm cho thấy, những người thường xuyên bổ sung cá béo (giàu Omega- 3) trong chế độ ăn uống đã tăng tuổi thọ lên gần 5 năm.

Theo các nghiên cứu, bổ sung Omega-3 hợp lý (tối thiểu 250-500 mg mỗi ngày kết hợp giữa EPA và DHA cho người trưởng thành), con người có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh hơn, trường thọ hơn.

Omega 3 in 1 hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mọi thành viên gia đình

Cơ thể con người không tự tổng hợp và tạo ra Omega-3 được, vì vậy cách duy nhất để tạo ra axit béo này chính là thông qua ăn uống hàng ngày. Có nhiều loại thực phẩm giúp bổ sung Omega-3, trong đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 in 1 là một ví dụ.

Những viên nang Omega 3 in 1. Ảnh: Phạm Lê Bảo

Omage 3 in 1 sự kết hợp các nguyên liệu dầu cá mòi, dầu nhuyễn thể và dầu tảo nhằm tăng cường hiệu quả hấp thụ Omega-3, nâng cao khả năng chống oxy hóa và phù hợp với hầu hết mọi đối tượng.

Trong đó, dầu cá được chiết xuất từ thịt cá mòi, một loại cá béo sống ở vùng nước lạnh. Loại cá này rất giàu EPA và DHA - hai loại axit béo Omega-3 quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe tim mạch.

Dầu nhuyễn thể chiết xuất từ loài giáp xác nhỏ krill sống ở vùng biển sạch tại Nam Cực. Chúng chứa Omega-3 ở dạng phospholipid, dễ hấp thụ hơn so với dạng triglyceride trong dầu cá, đồng thời chứa astaxanthin - một chất chống oxy hóa mạnh.

Dầu tảo chiết xuất từ tảo biển chứa hàm lượng DHA dồi dào, đặc biệt cần cho việc chăm sóc sức khỏe não bộ và thị lực.

Để tạo ra sự kết hợp của ba loại dầu, cả từ động vật và thực vật, nhà sản xuất đã sử dụng công nghệ Vivotech và Vivosure giúp loại bỏ các tạp chất, chất bẩn, hay các kim loại nặng để có được nguồn chất béo tinh khiết. Phương pháp chiết xuất dầu hiện đại giúp bảo toàn gần như nguyên vẹn các chất dinh dưỡng, đồng thời ngăn chặn quá trình oxy hóa, giúp bảo quản dầu tốt hơn. Nhờ thế, những viên nang được tạo ra có hoạt tính sinh học ổn định, đồng thời thân thiện với môi trường.

Omega 3 in 1 có thành phần an toàn lành tính, dùng được cho nhiều độ tuổi khác nhau, giúp bảo vệ sức khỏe, tăng cường tuổi thọ. Với trẻ em, sản phẩm hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, tăng cường hệ miễn dịch, tăng trí thông minh. Với người trưởng thành, sản phẩm góp phần bảo vệ tim mạch, tăng cường trí nhớ, cải thiện tâm trạng, ngừa lão hóa sớm. Với người cao tuổi, sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi già như Alzheimer, thoái hóa khớp. Với phụ nữ mang thai và sau sinh, sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ sinh non, cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định, Omega 3 in 1 là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang mong muốn khỏe mạnh mỗi ngày và hướng tới mục tiêu trường thọ. Sản phẩm có thể dùng cho các thành viên trong gia đình, xứng đáng là người bạn đồng hành vô cùng thân thiện với mọi nhà.

Diệp Chi