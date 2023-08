Những loại ung thư tỷ lệ chữa khỏi cao

Tuyến tiền liệt, giáp, da, tiêu hóa hay vú là những loại ung thư có thể chữa khỏi gần như 100% nếu được phát hiện sớm.

Bác sĩ Trần Đức Cảnh, Khoa Thăm dò chức năng và nội soi, Bệnh viện K Trung ương, cho biết tại Việt Nam, hiện tỷ lệ mắc mới ung thư tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia) và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận năm 2018. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư mỗi năm. Tuy nhiên, bệnh có thể chủ động kiểm soát được nếu phát hiện và điều trị kịp thời ngay ở thời điểm vàng, giai đoạn đầu của bệnh.

Dưới đây là 6 căn bệnh ung thư có khả năng được tiên lượng điều trị tốt nhất.

Ung thư tuyến tiền liệt

Tỷ lệ sống sau 5 năm của người mắc ung thư tuyến tiền liệt có thể lên đến 100%. Phần lớn khối u ung thư tuyến tiền liệt thường phát triển chậm, đôi khi không quá ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, khi khối u di căn đến những cơ quan khác thì việc điều trị sẽ khó khăn. Vì vậy, chỉ cần phát hiện bệnh sớm, trước khi xảy ra tình trạng di căn, bệnh nhân sẽ có nhiều cơ hội được điều trị khỏi bệnh.

Để tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, cần thăm khám trực tràng hoặc thực hiện xét nghiệm PSA trong máu. Một số phương pháp điều trị chủ yếu như phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt, cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt, điều trị nội tiết hay xạ trị.

Ung thư tuyến giáp

Tỷ lệ bệnh nhân ung thư tuyến giáp sống thêm 5 năm sau khi được chẩn đoán sớm là gần 100%. Ung thư tuyến giáp thể nhú là dạng hay gặp nhất. Những tế bào và khối u ung thư tuyến giáp thường phát triển chậm. Đối với một số trường hợp có hiện tượng lan sang các mô bên cạnh thì việc điều trị vẫn có thể đạt hiệu quả khá cao. Trong trường hợp cần thiết, các bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp.

Phẫu thuật cũng là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất trong điều trị ung thư tuyến giáp. Sau mổ, bệnh nhân sẽ dùng thuốc với mục đích thay thế vai trò của hormone tuyến giáp, giảm nồng độ TSH (hormone kích thích tuyến giáp) để duy trì ổn định.

Ung thư vú

Gần như 100% bệnh nhân ung thư vú có thể sống trên 5 năm nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Để điều trị bệnh hiệu quả, các bác sĩ sẽ dựa vào loại ung thư, mức độ phát triển của những tế bào và khối u ung thư. Khi ung thư vú di căn, khả năng chữa khỏi bệnh sẽ giảm.

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo phụ nữ nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc hàng năm bắt đầu từ tuổi 45 bằng siêu âm kết hợp với chụp X-quang tuyến vú.

Bác sĩ Cảnh thăm khám cho một bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ung thư tinh hoàn

Tỷ lệ bệnh nhân sống thêm 5 năm sau khi được chẩn đoán là 95,3%. Nếu chỉ bị cắt một bên tinh hoàn, người bệnh vẫn đủ hormone để duy trì như cầu tình dục cũng như khả năng sinh con.

Không có xét nghiệm nào được sử dụng để sàng lọc ung thư tinh hoàn. Nếu phát hiện tính hoàn một bên to, một bên nhỏ, hoặc dấu hiệu bất thường, bạn nên đi khám bác sĩ.

Thông thường khi khối u chưa di căn, bác sĩ sẽ chỉ định cắt bỏ bên tinh hoàn có khối u. Nếu đã di căn, cần kết hợp phẫu thuật với các phương pháp khác như xạ trị hay hóa trị để đạt hiệu quả cao nhất. Khi đã di căn, tỷ lệ sống trên 5 năm sẽ giảm còn 73%.

Ung thư da

Tỷ lệ bệnh nhân sống thêm 5 năm sau khi được chẩn đoán là 91,5%. Bạn có thể phát hiện ung thư tế bào hắc tố da bằng mắt thường khi vẫn còn ở giai đoạn đầu. Bạn thường xuyên kiểm tra kích thước, màu sắc, hình dáng bất thường ở da và sự gia tăng của các nốt ruồi, đặc biệt ở lưng, da đầu, bìu và ở các kẽ chân. Nếu chưa di căn, các bác sĩ có thể loại bỏ và điều trị bằng phẫu thuật.

Ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm

Bệnh nhân được phát hiện ung thư tiêu hóa ở giai đoạn sớm chưa có di căn hạch, di căn xa thì hoàn toàn có thể cắt bỏ tổn thương qua nội soi tiêu hóa, tỷ lệ chữa khỏi 100%. Để điều trị hiệu quả, các bác sĩ sẽ dựa vào loại ung thư, mức độ phát triển của những tế bào và khối u ung thư. Khi ung thư tiêu hóa có di căn hạch hoặc di căn xa, khả năng chữa khỏi bệnh sẽ giảm.

Điều quan trọng vẫn là tầm soát và điều trị kịp thời, ông Cảnh nói. Nhóm nguy cơ cao nên thực hiện tầm soát ung thư theo hướng dẫn của bác sĩ. Đối với người đã xuất hiện triệu chứng bất thường, nên đi kiểm tra sức khỏe từ sớm.

Thúy Quỳnh