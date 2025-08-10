Những loại quả người tiểu đường nên hạn chế

Người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn quả sấy khô, nhiều đường hay giàu carbohydrate vì chúng có thể làm đường huyết tăng nhanh.

Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận Mỹ khuyến nghị người bệnh tiểu đường nên bổ sung các loại quả vào chế độ ăn uống cân bằng. Các loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu trong quả giúp tăng cường sức khỏe, còn chất xơ hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, một số loại có hàm lượng đường cao hoặc ít chất xơ, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng chỉ số.

Quả nhiều đường

Chỉ số đường huyết (GI) là thước đo mức độ ảnh hưởng của một số loại thực phẩm nhất định đến lượng đường trong máu. Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào cách chế biến, nhưng rất hữu ích khi lập kế hoạch bữa ăn cho người tiểu đường.

Hàm lượng đường của các loại quả khác nhau, một số loại có hàm lượng cao hơn loại khác. Quả càng chín thì chỉ số đường huyết càng cao. Điều này có nghĩa là tiêu thụ chúng làm tăng lượng đường trong máu nhiều hơn so với thực phẩm có GI thấp.

GI từ 56 trở lên được coi là cao, dưới 56 là thấp. Loại chứa nhiều đường bao gồm dứa (GI = 56), chuối (GI = 58) và dưa hấu (GI = 72). Trong khi đó, mâm xôi, bưởi, táo thuộc nhóm thấp (chỉ số GI lần lượt là 4, 25 và 38). Người mắc bệnh tiểu đường không cần loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn nhưng cần kiểm soát khẩu phần, ăn có chừng mực và lên kế hoạch phù hợp.

Quả giàu carbohydrate

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) khuyến nghị người bệnh nên cắt giảm lượng carbohydrate, đặc biệt là carbohydrate đơn giản, và tập trung tiêu thụ loại phức hợp cùng chất xơ.

Carbohydrate là chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng, rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, lượng carbohydrate nạp vào có tác động đáng kể đến mức đường huyết. Hàm lượng carbohydrate trong 100 g nho đỏ là 20,2 g, chuối khoảng 20,1 g, xoài là 15 g. Người đang áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate nên xác định loại nào dễ khiến đường huyết tăng và cắt giảm chúng.

Quả sấy khô

Quá trình sấy khô làm mất nước trong quả nên lượng đường cao hơn nhiều so với quả tươi. Quả sấy khô thường gặp chứa nhiều đường như mơ, dứa, nho, chà là... Ví dụ một cốc nho khô có 127 g carbohydrate và 104 g đường. Ăn một phần nhỏ quả sấy khô kết hợp các loại hạt có thể kiểm soát lượng đường trong máu. Bởi hạt giàu chất béo, chất xơ và protein giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, phòng tránh tăng đột biến đường huyết.

Nước ép từ hoa quả

Không giống quả tươi chứa nhiều chất xơ, nước ép lại là nguồn đường cô đặc làm tăng lượng đường trong máu nhanh. Ngay cả nước ép hoa quả nguyên chất 100% cũng có nguy cơ. Do đã loại bỏ phần chất xơ nên đường được chuyển hóa nhanh chóng. Dùng đồ uống này trong bữa ăn hoặc dùng riêng đều có nguy cơ tăng đường huyết.

Nước ép cũng cung cấp nhiều calo mà không giúp no lâu, gây bất lợi cho người muốn giảm cân, thậm chí còn thúc đẩy tăng cân. Nên chọn quả tươi để giữ nguyên phần chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today)