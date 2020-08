Những lần kề cận tử thần của kỷ lục gia Guinness

AustraliaKhi Daniel Bull ngồi cạnh một thi thể, anh biết mình không thể chịu chung số phận giống người này.

Đó là năm 2008, người từng ba lần lập kỷ lục Guinness thế giới Daniel Bull chinh phục Everest. Nhà thám hiểm đến từ Melbourne ngồi trên đỉnh núi nổi tiếng, xung quanh bao phủ bởi tuyết và ghi lại thành quả của mình một cách lặng lẽ, đơn độc.

Daniel Bull là nhà thám hiểm, leo núi và diễn giả chuyên nghiệp. Anh lập 3 kỷ lục Guinness: Người trẻ nhất chinh phục 7 đỉnh núi và 7 đỉnh núi lửa cao nhất ở mỗi châu lục (khi đó anh 36 tuổi 157 ngày); người chèo kayak ở nơi cao nhất thế giới và người bơi ở nơi cao nhất thế giới. Ảnh: Guinnessworld records

Anh liếc nhìn xung quanh và thấy ai đó phía xa. Điều này giúp Daniel có thêm động lực vì biết rằng, anh không hoàn toàn cô đơn ở nơi lạnh giá như thế. Nhưng rồi, nhà leo núi phát hiện, "ai đó" thực ra là một thi thể, người có mong ước chinh phục nóc nhà thế giới như anh nhưng không may bỏ mạng. Thi thể đó cách Daniel vài mét với một lớp băng mỏng phủ lên. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó, anh vẫn cảm thấy ớn lạnh.

"Việc nhìn thấy thi thể đã cứu mạng tôi. Nó giúp tôi nhận ra rằng mình sẽ giống như thế nếu không tiếp tục di chuyển. Tôi đã nghe câu chuyện về những người ngồi xuống, và không bao giờ có thể đứng dậy nữa", Daniel nói.

Lều của Daniel trên đường chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: News

Nhưng đấy chỉ là một trong số những trải nghiệm cận kề cái chết mà Daniel, 39 tuổi, từng đối mặt. Năm 2004, anh suýt chết trong cuộc chiến chinh phục Ama Dablam, một dãy núi ở Nepal có độ cao hơn 6.800 m. Khi ấy, anh trở thành người Australia trẻ nhất chinh phục ngọn núi trên dãy Himalaya này. Nhưng ít ai ngờ, Daniel suýt đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của mình. "Đấy chắc chắn là trải nghiệm kề cận tử thần lớn nhất và đầu tiên của tôi", anh nói.

Khi đó, Daniel xuống núi bằng cách đi lùi về phía sau một gờ đá, rồi bám vào sợi dây để tuột xuống từ một vách đá dựng đứng và phủ băng. Anh đã làm điều này hàng trăm lần, và rất tự tin. Nhưng lần này, mọi thứ không giống như anh "tưởng". Lúc nhận ra sợi dây bị đóng băng thì đã quá muộn, anh không kiểm soát được lực ma sát và trượt xuống khoảng 50 m. Lúc đó, Daniel chỉ còn biết dùng hết sức lực cắm sâu đôi ủng mình đang đi vào trong băng một cách tuyệt vọng. "Tôi cố gắng một cách điên cuồng bám vào tảng băng. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng thế là xong rồi. Chỉ đến khi treo ngược người tôi mới nhận ra mình thoát chết", anh nhớ lại.

Hành trình chinh phục đỉnh Sidley của Daniel, ngọn núi lửa không hoạt động cao nhất Nam Cực. Ảnh: News

Daniel cho biết, hầu hết tai nạn và tử vong đều xảy ra trên đường xuống núi, sau khi đã chinh phục được đỉnh cao. Dù có được cảm giác phấn khích khi lên đỉnh, anh cho biết vẫn có cảm giác sợ hãi vì biết rằng mình mới đi được nửa chặng đường.

Sau khi chinh phục những ngọn núi, Daniel muốn đưa các cuộc phiêu lưu của mình lên mức độ khó hơn. Từ năm 2006 đến 2017, anh lập kỷ lục Guinness: trở thành người trẻ nhất trên thế giới chinh phục 7 đỉnh núi và 7 đỉnh núi lửa cao nhất ở mỗi châu lục.

Tháng 3/2018, Daniel lập thêm kỷ lục Guiness: người chèo thuyền kayak ở nơi cao nhất thế giới, với độ cao 5.707 m. Địa điểm anh chọn để lập kỷ lục là núi lửa cao nhất thế giới Ojos del Salado, Chile, với độ cao 6.893 m. Anh phải dùng rìu để phá băng trên mặt hồ đã đông cứng và bắt đầu chèo thuyền. Daniel hoàn thành thử thách mà không cần sử dụng mặt nạ dưỡng khí hay các thiết bị trợ thở.

Tháng 1/2020, Daniel muốn vượt qua chính mình và lập kỷ lục Guinness thứ ba: người bơi ở nơi cao nhất thế giới, ở độ cao 6.370 m. Anh quay lại Ojos del Salado, dùng máy phá băng để tạo ra một làn đường dài 100 m. Sau đó, anh nhảy xuống bơi ở nhiệt độ âm 2 độ C mà không dùng đồ bơi bảo hộ.

Để chuẩn bị cho việc tắm ở nơi lạnh giá này, nam du khách đã luyện tắm bằng nước đá trong suốt một năm. Dù vậy, các bác sĩ tim mạch hàng đầu tại Australia cũng cảnh báo rằng, sự chuẩn bị này là không đủ. Họ chỉ ra rằng anh có nguy cơ tim ngừng đập vì thiếu oxy (do ở độ cao như vậy, lượng oxy ít hơn bình thường 50%) và bơi trong nước lạnh.

Những cuộc phiêu lưu kề cận tử thần của kỷ lục gia Guinness Daniel chèo thuyền kayak trên hồ cao nhất thế giới Ojos del Salado. Video: Guinnessworld records

Daniel thừa nhận đó là điều khiến anh sợ hãi nhất. "Mọi người nói Dan, đừng làm. Bình thường, tôi nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Nhưng lần đó, tôi đành làm ngơ", anh nói.

Kế hoạch trong tương lai của anh là tiếp tục chinh phục các ngọn núi ở Australia và New Zealand, khi hai quốc gia này mở cửa hành lang du lịch an toàn trong Covid-19. Daniel rất háo hức về kế hoạch này, vì anh chưa từng đến New Zealand .

Ngoài ra, anh cũng lên kế hoạch để lập kỷ lục cho riêng mình tại chính quê nhà - hoàn thành việc chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất nước. Anh leo lên các điểm cao nhất tại mỗi bang và vùng lãnh thổ thuộc Australia. Daniel rất lạc quan về dự định này. Hiện tại, trong khi phải ngồi nhà vì đại dịch, Daniel truyền cảm hứng cho những người yêu phiêu lưu, chinh phục đỉnh cao trên khắp thế giới qua các bài diễn thuyết trực tuyến của mình.

Anh Minh (Theo Guinnessworld Records)