Những lầm tưởng phổ biến về du học Mỹ

Nhiều người nghĩ phải rất giàu mới du học Mỹ và sinh viên tại đây chỉ thích tiệc tùng, tuy nhiên chuyên gia tuyển sinh bác bỏ quan điểm này.

Phải rất giàu mới có thể du học Mỹ

Pamela Rambo, người sáng lập Công ty Tư vấn và Nghiên cứu Rambo ở lĩnh vực giáo dục, cho biết học phí tại Mỹ rất đa dạng. Học phí và lệ phí hồ sơ tại đại học dao động 24.000-35.000 USD một năm (khoảng 550-810 triệu đồng), những trường top trên 55.000-80.000 USD.

Để giảm bớt chi phí, sinh viên có thể tìm đến học bổng của trường. Nhiều nơi sẽ tự động xem xét tiêu chí và cấp học bổng từ quỹ dành cho sinh viên quốc tế mà không yêu cầu nộp đơn hoặc chứng minh tài chính. Chưa kể, sinh viên có thể tiếp cận chương trình vay vốn quốc tế của trường để giải quyết khó khăn.

Về phí sinh hoạt, Rambo cho biết du học sinh có thể tiết kiệm xuống mức 10.000-18.000 USD mỗi năm. Cô khuyên các gia đình sinh viên quốc tế nên cân bằng giữa học phí và chất lượng giáo dục của các trường. Một số đại học có chất lượng tốt, học phí vừa phải như Florida State, Missouri, Virginia Tech...

Gần như không thể xin visa du học Mỹ

Covid-19 khiến Đại sứ quán và Lãnh sự quán nhiều nơi tạm đóng cửa, quá trình xin visa có thể chậm trễ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu đã được ít nhất một đại học Mỹ chấp nhận, du học sinh không gặp nhiều khó khăn khi xin visa.

Eric Welsh, luật sư về các vấn đề nhập cư, cho biết các văn phòng sinh viên quốc tế ở đại học sẽ hỗ trợ, hướng dẫn du học sinh trong quá trình xin visa. Hiện quá trình này cũng không gây nhiều rắc rối, thậm chí có thể làm và phỏng vấn online.

Đại học Michigan ở Ann Arbo, Mỹ, nơi có tỷ lệ chấp nhận thí sinh từ danh sách chờ chỉ 1,8% vào mùa thu năm 2019. Ảnh: Shutterstock

Các đại học đều nằm ở thành phố lớn và không an toàn

Hiện, Mỹ có gần 4.000 đại học và cao đẳng. Các trường có vị trí rất đa dạng, không chỉ ở thành phố mà còn nằm tại nông thôn và thị trấn nhỏ.

Để xác định mức độ an toàn của khuôn viên trường thông qua số liệu về tội phạm, các gia đình có thể truy cập website Campus Safety and Security. Ngoài ra, nhiều đại học như Mexico thường hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để giải quyết những vụ vi phạm pháp luật xảy ra trong trường, đồng thời tổ chức chương trình giáo dục về kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân.

Sinh viên tại các đại học Mỹ chỉ thích tiệc tùng

Trong nhiều bộ phim Hollywood, sinh viên Mỹ được thể hiện thích tiệc tùng, vui chơi và ít khi chú tâm tới việc học. Thế nhưng điều này không đúng, đặc biệt ở những đại học top đầu.

Nicole Tami, Giám đốc điều hành Sáng kiến Giáo dục toàn cầu tại Đại học Mexico, cho biết đại học Mỹ thường tổ chức hoạt động ngoại khóa, giải trí để mang đến cơ hội giao lưu và cân bằng với lịch học cho sinh viên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các trường dễ dãi với việc tổ chức tiệc tùng.

Hầu hết đại học Mỹ ban hành quy định liên quan đến việc uống rượu, bia, chất kích thích ở trường và trong độ tuổi vị thành niên. Những hành vi thác loạn thường sẽ bị cấm.

Thanh Hằng (Theo US News and World report)