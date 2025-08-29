Những lá thăm ác mộng của PSG tại Champions League

Đương kim vô địch PSG phải gặp tám đối thủ đều có tên tuổi, từ Bayern, Barca đến Tottenham và Newcastle, ở vòng bảng Champions League 2025-2026.

Bayern Munich tiếp tục là cái tên duyên nợ với PSG. Chỉ trong 5 năm qua, đôi bên đã gặp nhau bảy trận. Mùa trước, đội bóng Đức thắng 1-0 ở vòng bảng, sau khi Ousmane Dembele bị truất quyền thi đấu.

Nhưng ở tứ kết FIFA Club World Cup tháng 7 vừa qua, PSG thắng lại 2-0 dù kết thúc trận chỉ còn chín người trên sân. Lần tái đấu tại Parc des Princes sắp tới hứa hẹn căng thẳng, khi người hâm mộ Paris chưa quên thất bại ở chung kết Champions League 2020.

Không chỉ Bayern, Barca cũng nhiều duyên nợ với PSG. Hai đội đang cân bằng thành tích đối đầu, cùng thắng 5, hòa 4 và thua 5 trận, cùng ghi 27 bàn. Tứ kết năm 2024, PSG thua 2-3 ở Paris nhưng lại vùi dập Barca 4-1 ngay ở Camp Nou. Cuộc so tài sắp tới càng được chú ý khi Dembele và Lamine Yamal, hai ứng viên Quả Bóng Vàng 2025.

Tottenham cũng khiến PSG phải dè chừng. Giữa tháng 8, hai đội hòa 2-2 trong trận Siêu Cup châu Âu trước khi đại diện Pháp thắng trên loạt luân lưu. Khi ấy, Tottenham thiếu nhiều trụ cột như James Maddison và Dejan Kulusevski, trong khi PSG không có thể lực tốt nhất. Dù sao Tottenham vẫn thể hiện sức mạnh sau khi thắng Man City 2-0 ở vòng hai Ngoại hạng Anh mùa này.

Newcastle thì đem đến cho PSG cơ hội phục thù, dù không dễ dàng. Cuối năm 2023, "Chích Chòe" vùi dập PSG 4-1 ở vòng bảng Champions League. Hè này, họ tiếp tục chi hơn 250 triệu USD cho Anthony Elanga, Jacob Ramsey và Nick Woltermade. Dù Alexander Isak có khả năng ra đi, Newcastle vẫn có phong cách khó chịu dưới trướng Eddie Howe.

Á quân Bundesliga, Bayer Leverkusen cũng sẽ khiến PSG phải cảnh giác. 11 năm trước, họ từng thua PSG tổng tỷ số 1-6 ở vòng 1/8. Leverkusen đã lột xác dưới trướng Xabi Alonso, để vô địch Bundesliga 2023-2024 và trở lại Champions League mùa trước. Tuy nhiên, họ chưa lấy lại phong độ dưới trướng Erik ten Hag mùa này.

Athletic Bilbao cũng không hề dễ chơi, với hai mùa liên tiếp đứng trong Top 5 La Liga. Với thủ môn số một Tây Ban Nha Unai Simon và anh em Inaki, Nico Williams ở hàng công, đại diện xứ Basque luôn là mối đe dọa khi được đá trên sân nhà San Mames.

So với các đối thủ trên, Atalanta và Sporting có thể không nguy hiểm bằng. Dù vậy, họ cũng có chút "số má" ở châu Âu, thay vì những tân binh như Kairat hay Pafos. Đó là lý do Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi tỏ mặt lạnh, không cảm xúc khi biết được tám đối thủ.

Mùa trước, PSG suýt bị loại ngay vòng bảng, nhưng cuối cùng vẫn vô địch. Lần này, họ sẽ phải thể hiện sức mạnh ngay từ đầu, nếu không muốn sớm thành cựu vương.

