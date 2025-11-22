Những kiểu 'thiết bị an toàn' sai chuẩn cho trẻ đi ôtô

Nhiều phụ huynh lầm tưởng đai phụ, đệm lót có thể thay thế ghế trẻ em, nhưng các sản phẩm này không đạt chuẩn và không bảo vệ được trẻ.

Sau khi thông tin về việc thiết bị an toàn cho trẻ em sẽ trở thành thiết bị bắt buộc khi chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m từ năm 2026, nhiều phụ huynh tìm kiếm các sản phẩm cho trẻ ngồi ôtô với hy vọng đáp ứng quy định mới.

Nhiều phụ kiện giá rẻ được quảng cáo tràn lan như một giải pháp giá rẻ thay thế ghế trẻ em đạt chuẩn, khiến không ít người hiểu nhầm rằng chỉ cần gắn lên xe một đai phụ hay đệm lót ghế là đã đúng quy định. Tuy vậy, những loại phụ kiện này thường sai chuẩn, không bảo vệ được trẻ em, đồng thời cũng không đúng luật.

Như thế nào là thiết bị an toàn cho trẻ em?

Theo định nghĩa trong QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Ghế trẻ em với hệ thống chân chống phụ xuống sàn, giúp tăng độ chắc chắn. Ảnh: Consumer Reports

Đây là một tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm, có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe. Thiết bị trẻ em nâng cao có thêm cơ cấu khóa an toàn ISOFIX, hoặc các móc neo cố định (top tether) và chân chịu tải dưới sàn xe, nhằm giúp tăng độ an toàn của ghế trẻ em khi xảy ra va chạm.

Dưới đây là một số loại thiết bị không theo chuẩn này đang được bán trên thị trường.

Đai phụ (miếng kẹp đai, đệm chỉnh đai)

Đai phụ là thiết bị gắn kèm với đai chính của xe, có tác dụng giúp đai chính không vướng vào cổ của trẻ khi đeo. Theo QCVN 123:2024/BGTVT, đai phụ này không nằm trong danh mục thiết bị an toàn trẻ em, lý do vì không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của một hệ thống ghế an toàn (CRS hoặc ECRS) theo quy chuẩn.

Đai phụ gắn trên ôtô cho trẻ em. Ảnh: DHGate

Đai phụ chỉ thay đổi vị trí dây đai xe và hoàn toàn không tạo ra cấu trúc bảo vệ. Ngoài ra, đai phụ không được thử nghiệm va chạm, không có khung hấp thụ xung lực, do đó làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn.

Đệm lót ghế

Tương tự đai phụ, đệm lót ghế ngồi không đáp ứng đúng yêu cầu về ghế an toàn như trong quy chuẩn, chỉ đóng vai trò như một miếng đệm tạo sự êm ái, không có chức năng bảo vệ hay giữ cố định cơ thể trẻ khi xảy ra va chạm. Chính vì thế, loại phụ kiện này không được xem là thiết bị an toàn cho trẻ em trong ôtô.

Đệm lót ghế ngồi trên xe. Ảnh: Vicedeal

Loại nào phù hợp nếu không phải ghế?

Đệm nâng chiều cao (ghế đôn) được xem là thiết bị an toàn cho trẻ em vì có cấu trúc giúp nâng trẻ lên vị trí phù hợp, để dây an toàn của xe đi đúng qua vai và hông, bảo vệ các vùng cơ thể quan trọng khi xảy ra va chạm.

Ghế đôn được gắn qua chốt ISOFIX trên xe. Ảnh: Graco

Tuy nhiên, đệm nâng chiều cao đúng chuẩn thì phải đáp ứng được yếu tố là có cơ cấu chốt khóa an toàn với xe (thông qua móc ISOFIX hoặc dây an toàn) nhằm cố định chắc vào ghế của xe, tránh bị xê dịch khi xảy ra va chạm. Ngoài ra, phụ huynh cũng chỉ nên cho trẻ dùng đệm nâng chiều cao chỉ khi đủ yêu cầu, cụ thể là từ 6-10 tuổi, cân nặng 18-36 kg, chiều cao 100-135 cm. Các ghế chiều cao đúng chuẩn đều được ghi rõ khoảng cân nặng hoặc chiều cao tối thiểu để sử dụng một cách an toàn.

Phạm Hải