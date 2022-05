Những kiểu đầm giúp Bùi Lan Hương khoe đường cong

Trailer Em và Trịnh, phát hành 17/6

Trailer phim "Em và Trịnh" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 6. Bùi Lan Hương (từ phút thứ 1:02), gây chú ý khi hóa thân danh ca Khánh Ly.

Ca sĩ sinh năm 1989 ở Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing My Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Cô ra mắt album "Thiên thần sa ngã" với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Lan Hương về nước hồi tháng 6/2020, sống và làm việc tại TP HCM.