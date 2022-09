Những kiệt tác gần 400 năm trước của Rembrandt

"The Storm on the Sea of Galilee" được vẽ năm 1633, kích thước 160x127 cm, chất liệu sơn dầu trên vải, mô tả câu chuyện trong kinh thánh về chúa Giê-su làm dịu cơn bão trên biển Galilee. Đây là tranh vẽ biển duy nhất của Rembrandt. Tác phẩm bị thất lạc trong hơn ba thập niên. Năm 1990, hai tên trộm cải trang thành cảnh sát, đánh cắp tranh cùng 12 tác phẩm khác ra khỏi Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston - trở thành vụ trộm nghệ thuật lớn nhất lịch sử Mỹ. Năm 2013, FBI thông báo đã biết ai đứng đằng sau vụ trộm nhưng đến nay, nơi lưu giữ kiệt tác vẫn để trống. Ảnh: Gardner