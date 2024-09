Những khu phố người Hoa khắp châu Á

Khu Tiretta Bazaar giờ cũng chỉ là cái bóng mờ của chính nó trước kia khi các hiệu thuốc, cửa hàng may đo do người Hoa làm chủ đã đóng cửa, một nhà hát do người Quảng Đông xây từ năm 1919 cũng biến mất từ lâu. "Dấu ấn của cộng đồng này chỉ còn sót lại ở một số nhà hàng Hoa, đền chùa được công nhận di sản", Tathagata Neogi, Giám đốc trải nghiệm của Immersive Trails, công ty tổ chức các chuyến đi bộ khắp Kolkata, bao gồm khu Tiretta Bazaar, nói.

Trong ảnh là đền Choong Hee Dhong Thien Haue ở Tiretta Bazaar, nơi được công nhận di sản. Ảnh: ST