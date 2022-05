Những khu chợ đêm 'nổi tiếng và quyến rũ' nhất châu Á

Sự đa dạng về văn hóa của Ấn Độ đồng nghĩa với việc tại mỗi khu chợ đêm, tùy vị trí bạn ghe thăm, sẽ có những đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, các gian hàng như quần áo, phụ kiện, gia vị và đồ ăn nhẹ thì nơi đâu cũng có.

Ghé thăm các khu chợ ở New Delhi, du khách có thể mua sắm những loại vải dày dặn để may quần áo, thực phẩm tươi ngon và cả các gian hàng nhỏ hẹp, nơi bạn có thể tìm thấy những kho báu bất ngờ cho chuyến đi. Nhiều chợ đêm chỉ hoạt động đến 21h, do đó, du khách cần lưu ý thời gian để ghé thăm. Ảnh: Pinterest