Những khoảnh khắc thay đổi luật bóng đá

1986 - "Bàn tay của Chúa" và yêu cầu siết chặt giám sát. Tứ kết World Cup 1986 chứng kiến huyền thoại Diego Maradona dùng tay ghi bàn vào lưới Anh, nhưng trọng tài không phát hiện và công nhận bàn thắng cho Argentina.

Pha bóng này, về sau được Maradona gọi là "bàn tay của Chúa", đã trở thành biểu tượng cho sự gian lận và bất lực của trọng tài trong bóng đá. Nhiều thập kỷ sau, sự kiện này vẫn thường được nhắc đến như một ví dụ kinh điển cho sự cần thiết của công nghệ VAR.