Những hoạt động mới lạ ở Singapore cuối năm

Triển lãm Avatar The Experience: Triển lãm dựa trên phim Avatar, tái hiện lại khung cảnh của Pandora, hành tinh trong Avatar với những thác nước xếp tầng, vô số đám cây xanh mướt mù sương, từng lối đi bí ẩn và các sinh vật huyền bí của thế giới khác. Sự kiện diễn ra ở Gardens by the Bay, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và nhóm bạn thích chụp ảnh check-in. Ảnh: Klook